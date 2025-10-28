AKTUELNO

Domaći

PEVAČ JE KUM PORODICI KOJU JE UBIO VOZAČ AUDIJA NA NOVOM BEOGRADU! Potresnim rečima se oprostio od njih, prizor kida dušu (FOTO)

Izvor: Alo, Foto: MUP Srbije, Pink.rs, Društvene mreže/Privatna arhiva ||

Obavio zajedničku fotografiju sa kumovima i oprostio se od njih nakon što su poginuli u stravičnoj nesreći

Pevač Saša Katančić potresnim rečima oprostio se od kumova koji su 26. oktobra tragično nastradali u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu kada je vozač "Audija" prošao na crveno i usmrtio tročlanu porodicu.

Na društvenoj mreži Instagram, pevač je objavio porodičnu fotografiju na kojoj on i supruga poziraju sa kumovima koji su u jezivoj nesreći izgubili živote.

Foto: Instagram.com

- Kumovi. Zauvek u našim srcima - poručio je kratko.

Vozač bio pijan i drogiran

Podsetimo, nesreća se dogodila 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara. Tada je N.Đ. prošao na crveno svetlo i udario u automobil u kojem se nalazila tročlana porodica.

Pripadnik saobraćajne policije, Bojan Ž. i njegova supruga i devetogodišnji sin izgubili su živote, a kako je saopšteno, vozač koji je izazvao udes bio je u stanju teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – opojne droge marihuana.

Autor: D.Bošković

#Novi Beograd

#Porodica

#Tuga

#saša katančić

POVEZANE VESTI

Region

ALBANAC PRETICAO U PUNOJ BRZINI, UBIO BRATA I SESTRU! Škola se potresnim rečima oprašta od Katarine: NE PLAČI NA GROBU, MAMA (FOTO)

Hronika

OVO JE VIDOJE KOJI JE POGINUO U PREVRTANJU AUTOBUSA KOD SREMSKE MITROVICE! Sin se potresnim rečima oprostio od njega: Oče moj, ceo život sam te željan

Domaći

Osećam te živu, prisutniju nego ikada: Preminula supruga osnivača Exit festivala, on se oprostio od nje REČIMA KOJE KIDAJU DUŠU (FOTO)

Hronika

Slika koja je slomila Srbiju: Pijani vozač ubio porodicu koja se vraćala sa večere!

Domaći

TUGA U DOMU POZNATOG PEVAČA! Izgubio je ČLANA PORODICE, a potresnim rečima se oprostio od nje: CEO ŽIVOT SI BILA TU!

Domaći

OBUZELA GA TUGA! Vest o SMRTI ga zatekla u Australiji - Darko Filipović se od NJE OPROSTIO potresnim rečima: Putuj s anđelima... (FOTO)