PEVAČ JE KUM PORODICI KOJU JE UBIO VOZAČ AUDIJA NA NOVOM BEOGRADU! Potresnim rečima se oprostio od njih, prizor kida dušu (FOTO)

Obavio zajedničku fotografiju sa kumovima i oprostio se od njih nakon što su poginuli u stravičnoj nesreći

Pevač Saša Katančić potresnim rečima oprostio se od kumova koji su 26. oktobra tragično nastradali u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu kada je vozač "Audija" prošao na crveno i usmrtio tročlanu porodicu.

Na društvenoj mreži Instagram, pevač je objavio porodičnu fotografiju na kojoj on i supruga poziraju sa kumovima koji su u jezivoj nesreći izgubili živote.

- Kumovi. Zauvek u našim srcima - poručio je kratko.

Vozač bio pijan i drogiran

Podsetimo, nesreća se dogodila 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara. Tada je N.Đ. prošao na crveno svetlo i udario u automobil u kojem se nalazila tročlana porodica.

Pripadnik saobraćajne policije, Bojan Ž. i njegova supruga i devetogodišnji sin izgubili su živote, a kako je saopšteno, vozač koji je izazvao udes bio je u stanju teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – opojne droge marihuana.

Autor: D.Bošković