PREVRTANJE KOMBIJA GLEDALA ĆERKA TRENERA! Novi potresni detalji tragedije u Novom Sadu: Devojčica bila u vozilu iza sa ostalom decom

Nebojša Mandić, trener džudo kluba "Partizan" oglasio se za "Blic" nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradao mladi džudista Lazar P.(16) dok je sedmoro kadeta teško povređeno. U nesreći je povređen i vozač koji je inače trener džudoa.

- U pitanju je džudo klub "Partizan" iz Beograda. Naši takmičari su bili na međunarodnom kampu i takmičenju u Bakuu u Azerbejdžanu. Otišli su tamo u četvrtak. Veza je bila Beograd-Budimpešta-Baku. Sinoć su se vraćali sa dva kombija, nažalost, jedan od tih kombija je sleteo sa puta u okolini Novog Sada. Znači, nije bilo drugih učesnika u saobraćajnoj nezgodi. Nažalost, jedan naš takmičar je stradao. Ne znam šta da kažem - rekao je Nebojša Mandić.

Kako saznajemo, ćerka trenera koji je vozio kombi i koji je teško povređen u nesreći je bila u drugom kombiju i ona je gledala kako se kombi sa njenim ocem i drugarima prevrće.

Podsetimo, noćas u 3 i 32, na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.



Na lice mesta upućene su tri ekipe hitne pomoći koje su intervenisale po najvišem stepenu hitnosti.

Deca se vraćala sa sportskog takmičenja

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982).



U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Autor: D.Bošković