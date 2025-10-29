OGLASILO SE TUŽILAŠTVO O TRAGEDIJI KOD NOVOG SADA U nesreći je stradao džudista Partizana, a sedmoro dece je povređeno

Tužilaštvo se oglasio povodom događaja od 29.10.2025. godine kada je došlo do prevrtanja kombi vozila na auto-putu (Državni put IA reda broj 1) na relaciji Subotica – Beograd, kod naplatne rampe Novi Sad u smeru ka Beogradu (118 km + 700 m), koje vozilo je prevozilo decu i maloletna lica, a u kojoj nezgodi je život izgubilo jedno maloletno lice, dok ih je više povređeno.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dežurni javni tužilac zajedno sa policijskim službenicima Odeljenja saobraćajne policije PU Novi Sad izvršio uviđaj lica mesta, te da je izdao sve naredbe u cilju obezbeđivanja dokaza i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti od značaja za rasvetljavanje predmetne nezgode.

Vozač predmetnog vozila S.S., kao i sva ostala lica koja su zadobila telesne povrede u predmetnoj saobraćajnoj nezgodi, urgentno su prevezena u KC Vojvodine.

Autor: A.A.