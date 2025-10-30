'MEĐU ANĐELIMA SVOJIM PRONAĐI SPAS' Reči mališana koji su išli u razred sa dečakom koji je poginuo sa roditeljima na Novom Beogradu teraju suze na oči (FOTO)

Ova tragedija je ostavila dubok utisak i izazvala saosećanje javnosti i zvaničnika.

Školski drugari mališana Mihajla Ž. (9) koji je sa roditeljima poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Westa 65, oprostili su se od njega potresnim rečima.

Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana K. (38) i njihov sin Mihajlo (9) poginuli su 26. oktobra u teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini Westa 65. Tročlana porodica nalazila se u "hjundaiju" kojim je po saobraćajnim propisima upravljala Dijana K. kada je na njih "audijem" naleteo Nikola Đokić (24). Đokić je vozio skoro tri puta brže nego što je to dozvoljeno, a utvrđeno je i da je bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, kao i da je u trenutku saobraćajne nesreće, osumnjičeni u organizmu imao 1,76 promila alkohola u krvi.

Mališani koji su delili učionicu sa tragično stradalim Mihajlom (9), emotivnom čituljom oprostili su se od njega. Oni su poginulom drugu napisali pesmicu.

"U razred treći tek pođosmo mi,

životnu stazu okitismo maštom,

i tren oka sad dovoljan bi,

da pojimo ti na rastanku đačkom.

Jedna klupa ostade nam prazna,

kao mnoga srca, osmeh tvoj grejaše,

sećanja na tebe negujemo razna,

uvek dobar ti nama bejaše.

Nekom brat, drug ili sin,

i mnoge uloge da odigraš još,

ti s nama uvek bio si fin,

ali jedan dan zadesi te loš.

Nećemo se ljutiti na tebe,

a ti nam slabost oprosti,

što nas napusti bez preke potrebe,

jer ni nama suze nisu od koristi.

Zauvek bićeš jedan od nas,

ne damo te zubu vremena zlog,

među anđelima svojim pronađi spas.

Svi drugari odeljenja tvog" , napisano je u oproštaju.

Porodica se vraćala sa večere kada ih je ubio "audi"

- Bojan, njegova Dijana i sin kobne večeri bili su kod prijatelja na večeri. Koliko sam čuo, razmišljali su da krenuo ranije kući, ali im je bilo lepo na druženju pa su nekoliko puta odustali od odlaska kući. Eto, da su možda krenuli ranije preživeli bi... Sad se svi pitamo da su možda uradili ovo ili ono, bili bi sad živi i zdravi, ali to je samo naše neko nadanje. Zla sudbina ih je pokosila. Za života su njih troje bili jako vezani, tako su sad i otišli zajedno, ali prerano. Dijana se, kako sam čuo od našeg drugog zajedničkog prijatelja, tokom večeri dopisivala sa sestrom i majkom. Javila im se i kad su krenuli kući, ali eto, nikad im nije poslala poruku da su stigli kući - kaže prijatelj stradalog policajca Bojana.

Pogibija porodice sve je ostavila u dubokoj tuzi i šoku.

Rođaci i prijatelji stradalog Bojana istakli su da se radi o čoveku koji je bio bez mrlje u karijeri.

- Čovek bez mrlje u svojoj karijeri, borac, domaćin. Počivaj u miru, neka ti je laka crna zemlja. Zavio je u crno jednu domaćinsku i poštovanu porodicu. Radio kao saobraćajni policajac, a stradao jer neko nije poštovao propise - napisao je jedan od Bojanovih prijatelja na Fejsbuku podelivši njegovu crno-belu fotografiju.

Sestra Dijane K., koja je poginula u saobraćajnoj nesreći, koja se u noći između subote i nedelje dogodila kod Westa 65, napisala je potresnu poruku na Fejsbuku, u kojoj je navela da je pijani vozač zbog bezobrazluka ubio celu porodicu.

- I dalje mi je sve nerealno... Ljuta sam, tužna sam, i činjenica da naše Dije, Mihaila i Bojana više nema, mi i dalje ne dopire do glave. Pijani monstrum nam je ubio sestru, nećaka i zeta, a našim klincima oduzeo stvaranje uspomena sa tetkom, bratom i tečom. Zbog svog bezobrazluka, ubio je celu jednu porodicu, a promenio živote nama ostalima zauvek - pisalo je u objavi Dijanine sestre, koja je okačila i sliku stradale porodice.

Oglasio se Dačić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u nedelju oko 00.50 časova, u ulici Omladinskih brigada u Novom Beogradu, došlo do sudara dva automobila, marke "audi" i "hjundai", u kojem su tri osobe smrtno stradale.

Ministar policije Ivica Dačić objavio je i fotografiju porodice koja je nastradala - deteta, majke i oca, nekadašnjeg pripadnika saobraćajne policije Bojana Živkovića. U opisu fotografije Dačić navodi da je tokom prethodnog mandata u Ministarstvu unutrašnjih poslova imao priliku da upoznam tragično nastradalog saobraćajnog policajca Bojana Živkovića.

- Nemam reči da opišem tugu koju osećam što su se tri mlada života ugasila. Zbog ovakvih zločina žao mi je što je smrtna kazna ukinuta - naveo je Dačić.

Povodom strašne tragedije oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je otkrilo detalje saobraćajne nesreće koji lede krv.

Kako se sumnja, Nikola Đokić se kretao desnom saobraćajnom trakom iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar. Kada je došao do raskrsnice lice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara.

Kako se sumnja, on se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza kada mu je na semaforu bio zabranjen prolaz (crveno svetlo), već je ušao u raskrsnicu neprilagođenom brzinom, od oko 132 kilometara na sat, na delu puta gde je dozvoljena brzina 50.

Prednjem stranom vozila "audi a4", kako navodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, udario je u desnu bočnu stranu vozila marke "hundai i-30" kojim je upravljala Dijana K. koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u trenutku nezgode je skretala levo u ulici Omladinskih brigada kada joj je na semaforu bio dozvoljen prolaz (zeleno svetlo).

Usled udara, vozilo "hundai i-30", kojim je upravljala Dijana K. se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom je udarilo u stub semafora i stub električne rasvete.

Dijana K. i putnici iz vozila, njen suprug Bojan Ž. i sin M.Ž. (9) su zadobili povrede od kojih su preminuli na licu mesta. Putnik iz vozila "audi a4", kojim je upravljao Nikola Đokić, zadobio teške telesne povrede.



Autor: Jovana Nerić