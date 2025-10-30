'STISNUO JE MEDALJU NA GRUDI DA JE NE IZGUBI' Potresno svedočenje lekara koji je spasavao mlade džudiste: Ceo život na hirurgiji, a iz oka mi je potekla SUZA

Petorica dečaka uzrasta od 13 do 16 godina koji su povređeni u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u noći između utorka i srede na autoputu kod Novog Sada pušteni su danas iz Dečije bolnice na kućno lečenje a jedan dečak zadržan je radi daljeg posmatranja i biće pušten kući za dan ili dva.

Izvor iz Dečije bolnice kaže da su svi dečaci, sem jednog koji je sa povredom vratne kičme prebačen na lečenje u Beograd, pretrpeli veće psihičke nego fizičke povrede zbog traume koju su doživeli i smrti njihovog drugara u kombiju koji je iz još nepoznatih razloga sleteo sa puta.

"Stisnuo je medalju na grudi da je ne izgubi"

Ova velika tragedija nikoga nije ostavila ravnodušnim pa čak ni lekare Dečije bolnice u Novom Sadu koji su sticajem okolnosti navikli na strašne sudbine dece. Dokaz za to je i objava jednog lekara zaposlenog na Odeljenju dečije hirurgije, prof. dr Slobodana Grebeldingera, koji je tog kobnog jutra sa kolegama bio zadužen za zbrinjavanje povređenih dečaka.

Njegovu objavu prenosimo u celosti.

"Čitav život sam vezan za Judo klub Partizan Novi Sad, mojih troje dece su džudisti tog kluba. Godinama idemo na takmičenja, bodrim svoju decu, decu svog kluba i volim i divim se svakom učesniku turnira. Judo nije samo sport, to je veština, način života i kontrola fizičke snage umom. Pređemo stotine kilometara da stignemo na takmičenja. U nedelju smo se vratili sa takmičenja iz Ugljevika sa Kupa i deca su mi osvojila četiri medalje. U utorak sam otišao na dežurstvo i kada smo u toku noći rešavali povredu arterije najavljeno nam je da nam stižu povređeni džudisti Partizana iz Beograda koji su se vraćali sa takmičenja. Srce mi se stisnulo, poželeo sam da svi budu dobro.... Počeli su da donose povređene, organizovao sam Urgentnu hirurgiju da damo sve od sebe za dobrobit dece. Nisu to bili obični pacijenti bili su ponosni, dignutih glava i u najtežim trenucima, spremni da hrabro i dostojanstveno pobede i na tatamiju života. Dok sam pregledao povređenog džudistu, iz džepa mu je ispala medalja, uzeo je u ruke i stisnuo na grudi da se ne izgubi, srce mi se cepalo od tuge i posle čitavog života u hirurgiji iz oka mi je potekla suza...", napisao je dr Grebeldinger.

Džudo klub Partizan objavio potresnu poruku posvećenu stradalom dečaku

Džudo klub "Partizan" u kojem je trenirao tinejdžer Lazar Pavlović (16) koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada kada se sa timom vraćao sa turnira u Azerbejdžanu objavio je potresnu poruku na društvenim mrežama u kojoj se opraštaju od dečaka. Komemoracija u čast stradalog tinejdžera biti održana u petak 31. oktobra u Sportskom društvu Partizan, dok će biti sahranjen dan kasnije na Mokroluškom groblju.

- Sa dubokom tugom opraštamo se od Lazara Pavlovića, koji je ostavio neizbrisiv trag u srcima svih koji su ga poznavali. Na tatamiju i van njega pokazivao je snagu, disciplinu i plemenitost pravog džudiste. Njegova borbenost, skromnost i čisto srce ostaju naš uzor. I dalje živiš sa nama - navodi se u objavi.

Podsetimo, dečak je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Beograd - Novi Sad. Kombi u kojem je bio stradali dečak, njegov brat i još 6 dečaka koji su povređeni prilikom prevrtanja, totalno je uništen.

Detalji strašne nesreće u Novom Sadu

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (43). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Autor: Iva Besarabić