Slobodan iz Batajnice stao da pomogne 'porodici u autu': U trenu izgubio 100.000 dinara, malo falilo da strada

Slobodan Š. (40) napadnut je i opljačkan juče oko 9 časova ujutru u Batajnici, nakon što se zaustavio da pomogne porodici čiji je automobil, kako se činilo, bio u kvaru.

Kako saznaje, u "pokvarenom" automobilu su se, pored muškarca, nalazili žena i dete, a napadač je od Slobodana zatražio pomoć u paljenju motora na neispravnom vozilu.

Hapšenje u Beogradu zbog pomaganja Bačulovu

Kada je nesrećni čovek, ne sumnjajući u namere razbojnika prišao da pomogne, muškarac ga je ubo nožem u butinu, a zatim mu oteo torbicu u kojoj se nalazilo 100.000 dinara.

Povređeni Slobodan Š. je, uprkos povredi, došao do Doma zdravlja u Batajnici gde mu je ukazana lekarska pomoć. Njemu su lekari konstatovali lake telesne povrede.

- Vozio sam prema Batajnici kada sam video vozilo kako stoji pored puta. Zaustavio sam svoj automobil i izašao da vidim o čemu se radi, a taj lopov mi je rekao da mu trebaju kablovi kako bi upalio automobil. Nakon što me je napao nožem i oteo pare uskočio je u automobil i rekao ženi da da gas i vozi - ispričao je Slobodan.

Napadač je bio u automobilu marke "wolksvagen".

O svemu je obavešteno Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji napadača kao i saučesnika u ovom razbojništvu.

Autor: S.M.