Saobraćajna nezgoda u Zaklopači: Žena sa bebom prevrnula se na krov

Danas oko 9:30 časova u Zaklopači, u Ulici JNA, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila, marke Pasat i Reno.

Nakon sudara, vozilo marke Reno, u kojem su se nalazili B.S. (1992) i njeno dete J.S. (2025), prevrnulo se na krov.

U prevrtanju vozila, povrede je zadobilo dete. Lekarska pomoć mu je pružena u Institutu za majku i dete, gde su konstatovane lake telesne povrede, a dete je zadržano na daljem lečenju.

Policija je izvršila uviđaj.

Uzrok nezgode još uvek se utvrđuje.

