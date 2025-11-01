Saobraćajna nezgoda u Zaklopači: Žena sa bebom prevrnula se na krov

Danas oko 9:30 časova u Zaklopači, u Ulici JNA, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila, marke Pasat i Reno.
Nakon sudara, vozilo marke Reno, u kojem su se nalazili B.S. (1992) i njeno dete J.S. (2025), prevrnulo se na krov.
U prevrtanju vozila, povrede je zadobilo dete. Lekarska pomoć mu je pružena u Institutu za majku i dete, gde su konstatovane lake telesne povrede, a dete je zadržano na daljem lečenju.
Policija je izvršila uviđaj.
Uzrok nezgode još uvek se utvrđuje.
Autor: A.A.