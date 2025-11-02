Krvava drama na Novom Beogradu: Mladić (19) uboden nožem

Mladić starosti 19 godina uboden je nožem sinoć u 20.47 časova u Ulici Milentija Popovića na Novom Beogradu, potvrđeno je jutros iz Hitne pomoći.

Povređeni mladić je sa ubodnom ranom prevezen kolima Hitne pomoći u Urgentni centar, gde mu je urađena dalja dijagnostika.

Tokom protekle noći dogodile su se lakše saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 119 puta, od čega je 18 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Zabeleženi su i slučajevi intoksikacije alkoholom, a sve osobe u alkoholisanom stanju prevezene su na odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva tokom noći stiglo je od hroničnih bolesnika sa kardiovaskularnim oboljenjima, astmatičara, psihijatrijskih i onkoloških pacijenata.

Autor: Dalibor Stankov