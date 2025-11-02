OPASAN BEGUNAC NA SLOBODI – Traži se Đorđe Makić zbog JEZIVOG ubistva na Vračaru

Pripadnici policije intenzivno tragaju za Đorđem Makićem (19), koji se sumnjiči da je 31. avgusta učestvovao u tuči ispred kladionice na Vračaru.

U tom napadu, dva mladića su izbodena nožem – jedan je teško povređen, dok je Vukašin Stanković (23) preminuo od zadobijenih rana.

MUP izdao hitan apel građanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da, ukoliko prepoznaju mladića sa fotografije, odmah obaveste najbližu policijsku stanicu. U saopštenju se navodi da su Makić i još trojica mladića, od kojih su dvojica maloletni, žrtvama naneli strahovite ubodne rane.

Đorđe Makić bio uhapšen sedam dana pre ubistva

Majka ubijenog Vukašina, Ana Stanković, otkrila je da je Đorđe Makić bio uhapšen samo sedam dana pre tragedije, zbog sličnog incidenta u jednoj beogradskoj kafani. Tada je zadržan u pritvoru svega 24 sata, nakon čega je pušten.

Neutešna majka se oprostila od sina emotivnim rečima

Vukašinova majka se oglasila nakon smrti sina i u čitulji napisala potresnu poruku: – Anđele moj, sine jedini, nema reči kojima se majka može oprostiti od svog čeda zauvek. Ostaje samo bol i beskrajna tuga zbog preranog odlaska. Počivaj u miru! Voli te najviše tvoja majka Ana!

Poslednji pozdrav drugara iz škole

U čituljama su se od Vukašina oprostili i njegovi drugari iz osnovne škole: – Njegov osmeh i dobrota će zauvek ostati u našim srcima. Zahvalni smo na svakom trenutku sa tobom, ostaješ zauvek u našim dušama.

Autor: Dalibor Stankov