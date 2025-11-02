NOVI DETALJI PUCNJAVE U BAČKOM DOBROM POLJU Policajac uznemiravao konobaricu, pa posle tuče, upucao njenog brataI

Granični policajac V. D. upucao je vlasnika kafane u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa S. B. nakon verbalne rasprave.

Sukobu je prethodila žučna svađa i tuča koja je usledila nakon što je osumnjičeni, navodno, uznemiravao zaposlenu u tom lokalu, koja je inače sestra od vlasnika, nezvanično prenosi Blic.

Noćas oko 2 sata u kafani u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa, policajac granične policije V. D. iz pištolja je ranio vlasnika tog ugostiteljskog objekta. Prema nezvaničnim informacijama, S. B. upucan je u uvo i nije životno ugrožen.

Policajac je bio gost lokala, a u jednom momentu neprimereno je dobacivao konobarici koja je sestra vlasnika te kafane.

- Tu je zaposlena sestra od S. B. i ona je u trenutku incidenta konobarisala i služila osumnjičenog. Njoj je policajac više puta neprimereno dobacivao da bi na kraju krenuo da je spopada. Tada se umešao njen brat koji je rekao V. D. da je ostavi na miru. Njih dvojica su tada počela žustro da se svađaju i vređaju. Psovali su jedan drugog i pretili. Onda su se potukli, S. B. je udario V. D. pepeljarom u glavu, nakon čega je policajac izvadio pištolj i upucao ga - otkriva izvor za "Blic".

Redakcija "Blica" pokušala je da stupi u kontakt sa vlasnikom kafane, kao i sa zaposlenima u tom lokalu, ali do objavljivanja ovog teksta oni nisu odgovorili.

Podsetimo, Hitna pomoć je zbrinula povređenog, a napadač je uhapšen i procesuiran i tereti se za pokušaj ubistva. On je zadržan do 48 sati i biće priveden Višem javnom tužiocu u Somboru.



Autor: Jovana Nerić