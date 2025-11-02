NESTANAK DANKE ILIĆ JOŠ UVEK VELIKA MISTERIJA! Dejanu i Srđanu osumnjičenim za ubistvo PRODUŽEN PRITVOR: Evo dokle se stiglo sa istragom (FOTO)

Danka Ilić (2) nestala je pre godinu i sedam meseci u naselju Banjsko polje koje se nalazi nedaleko od Bora. Ubrzo je pokrenuta opsežna potraga, a onda je objavljena informacija da su dvojica muškaraca - Dejan Dragijević i Srđan Janković, službenim vozilom, devojčicu udarili, a potom se njenog tela rešili. Do danas, optužnica je dva puta podignuta - a potom vraćena na dopunu. U poslednjem slučaju, Apelacioni sud u Nišu je naložio šta sve tužilaštvo treba da dopuni, odnosno ispravi, kako bi optužnica bila potvrđena. Poslednje u tom nizu je ispunjeno - završena je rekonstrukcija i sada se čeka nalaz i mišljenje veštaka kako bi optužnica ponovo mogla da bude podignuta.

Zaječarsko tužilaštvo naložilo je rekonstrukciju po nalogu Apelacionog suda u Nišu, odnosno Višeg suda u Negotinu.

Pojedini mediji su preneli izjave svojih izvora da je rekonstrukcija kobnog dana trajala osam sati i da je bila "najsloženija i najobimnija u istoriji srpskog pravosuđa". Navodno, u potpunosti je "preslikan" 26.mart 2024.godine.

- Nakon obavljenih veštačenja, veštaci će dati svoje mišljenje i nalaz da li rekonstrukcija koja je obavljena u junu ove godine utiče na istragu koja je do sada obavljena. Nakon toga, tužilaštvo će odlučiti o daljem preduzimanju dokaznih radnji i donošenja meritorne javnotužilačke odluke. Očekuje se da, po donošenju rešenja, tužilaštvo ponovo podigne optužnicu budući je prethodno saslušana majka devojčice što je takođe Apelacioni sud u Nišu naložio - rekao je ranije izvor.

Osumnjičeni Janković i Dragijević se i dalje nalaze u pritvoru.

Ponovo saslušana majka Danke Ilić

Apelacioni sud je naložio da se ponovo sasluša majku Danke Ilić, Ivanu Ilić, budući da je ona kobnog dana bila sa Dankom i mlađim sinom na porodičnom imanju u Banjskom polju.

Ivana je, gotovo tri i po sata odgovarala na pitanja tužioca, ali i advokata Jankovića i Dragijevića. Prema nezvaničnim saznanjima, ona je ostala pri svojim ranijim iskazima datim u istrazi i odgovorila je na oko 50 pitanja.

Šta je sve naloženo?

Apelacioni sud u Nišu je drugi put doneo rešenje kojim se odbacuje rešenje Višeg suda u Zaječaru o potvrđivanju optužnice za ubistvo Danke Ilić.

Iako je, kada je prvi put odbačeno rešenje, Višem sudu u Zaječaru naloženo da otkloni "bitne povrede odredba krivičnog postupka", ovaj je traženo, između ostalog, da izvrši rekonstrukciju događaja, sasluša majku Danke Ilić, ali i da "ima u vidu da je činjenični opis u odnosu na Radoslava Dragijevića protivrečen sam sebi".

Tri stvari koje veće mora da ispuni

Apelacioni sud u Nišu naveo je da je, prilikom ponovnog ispitivanja osnovanosti predmetne optužnice, vanpretresno veće u izmenjenom sastavu u obavezi da:

-iznese jasne, dovoljne i pravilne razloge o postojanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih dela koje se okrivljenima stavljaju na teret

navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice



- da svoju ocenu navoda iz odgovora na optužnicu

Predmet prebačen u Viši sud u Negotinu

O prikupljenim dokazima tužilaštvu, ovaj put, neće odlučivati Viši sud u Zaječaru, već Viši sud u Negotinu budući da je kod njih prebačen predmet Danke Ilić. To je usledilo nakon što je Apelacioni sud ukazao da je potrebno optužnicu ispitati u izmenjenom sudskom sastavu.

- To znači da sudije koje su na bilo koji način bile uključene u predmet - da li je to određivanje pritvora, ispitivanje optužnice, produženje pritvora, ne mogu postupati u novom ispitivanju optužnice. Zbog toga, sud u Zaječaru je tražio da im se dodali novo sudsko veće, usled čega je Apelacioni sud u Nišu smatrao da bi predmet trebali izmestiti u najbliži Viši sud u toj regiji. To je upravo Viši sud u Negotinu - navodi izvor "Blica".

Prvo rešenje ukinuto: Optužnica vraćena na dopunu

Apelacioni sud u Nišu prethodno je 30. decembra 2024. godine ukinuo rešenje Višeg suda u Zaječaru kojim je potvrđena optužnica za ubistvo Danke Ilić, te predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Prema obrazloženju, Viši sud je "prekoračio granice svojih ovlašćenja", a da bi doneo "pravilnu i zakonsku odluku" moraće da otkloni bitne povrede odredba krivičnog postupka.

Kako je tada saopšteno, Viši sud u Zaječaru će, prilikom ispitivanja predmetne optužnice kojom su obuhvaćeni Dejan i Radoslav Dragijević, kao i Srđan Janković, morati da iznese jasne razloge o postupanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret.

Zatim, Viši sud će morati da navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice.

Detaljno obrazloženje Apelacionog suda u Nišu kojim je ukinuto prvo rešenje Višeg suda u Zaječaru za potvrđivanje optužnice za ubistvo Danke Ilić, pročitajte u odvojenoj vesti.

Udarili je vozilom, pa sakrili telo

Podsetimo, dvogodišnja devojčica Danka Ilić nestala je u Banjskom polju, a za njeno ubistvo optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Autor: Jovana Nerić