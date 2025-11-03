AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN RAZBOJNIK U NOVOM SADU: Pljačkao pošte i pretio radnicama, evo koliko para je odneo

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su dva razbojništva i uhapsili N. C. (41) iz ovog grada, osumnjičenog da je u kratkom vremenskom razmaku izvršio krivično delo razbojništvo tako što je izvršio napade na zaposlene u jednoj pošti u centru grada.

Akcija hapšenja izvedena je brzo i efikasno zahvaljujući intenzivnom operativnom radu policije, koja je nakon analize snimaka nadzornih kamera i prikupljenih dokaza uspela da identifikuje počinioca.

Kako se sumnja, N. C. je u subotu ujutru, uz ozbiljnu pretnju radnici pošte, oduzeo novac u iznosu od oko 220.000 dinara, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Istragom je utvrđeno da je isti muškarac, pre samo nedelju dana, na gotovo identičan način od druge radnice u istoj pošti oteo oko 200.000 dinara i 1.000 evra. U oba slučaja koristio je istu metodu, što je policiji pomoglo da poveže ova dela i dođe do osumnjičenog.

Tokom pretresa stana koji koristi, pronađen je deo novca za koji se sumnja da potiče iz razbojništva počinjenog u subotu, kao i predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Osumnjičenom N. C. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo razbojništvo, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: Jovana Nerić

#Hapšenje

#Novi Sad

#Pošta

#Razbojnik

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN LOPOV IZ MAJDANPEKA! Upao muškarcu u kući i pod pretnjom nožem odneo 5.000 dinara, pa pobegao

Hronika

NOŽEM NASRNUO NA STRANCA I OTEO MU 800 EVRA: Novosadska policija uhapsila osumnjičenog za razbojništvo!

Hronika

Munjevita akcija policije u Novom Sadu: Uhapšen muškarac koji je opljačkao menjačnicu - Radnici pretio pištoljem!

Hronika

UPAO PIŠTOLJEM U POŠTU I UKRAO SKORO 2 MILIONA! Novosađanin pretio radnici i tražio da mu preda novac, lisice mu stavljene na ruke istog dana

Hronika

PAO RAZBOJNIK: Brza reakcija policije u Subotici - Uhapšen muškarac koji je pljačkao prodavnice

Hronika

UHAPŠEN RAZBOJNIK (19) IZ PANČEVA Pretio nožem radnicama i ženama na ulici, pa im OTIMAO novac i torbice