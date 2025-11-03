UHAPŠEN RAZBOJNIK U NOVOM SADU: Pljačkao pošte i pretio radnicama, evo koliko para je odneo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su dva razbojništva i uhapsili N. C. (41) iz ovog grada, osumnjičenog da je u kratkom vremenskom razmaku izvršio krivično delo razbojništvo tako što je izvršio napade na zaposlene u jednoj pošti u centru grada.

Akcija hapšenja izvedena je brzo i efikasno zahvaljujući intenzivnom operativnom radu policije, koja je nakon analize snimaka nadzornih kamera i prikupljenih dokaza uspela da identifikuje počinioca.

Kako se sumnja, N. C. je u subotu ujutru, uz ozbiljnu pretnju radnici pošte, oduzeo novac u iznosu od oko 220.000 dinara, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Istragom je utvrđeno da je isti muškarac, pre samo nedelju dana, na gotovo identičan način od druge radnice u istoj pošti oteo oko 200.000 dinara i 1.000 evra. U oba slučaja koristio je istu metodu, što je policiji pomoglo da poveže ova dela i dođe do osumnjičenog.

Tokom pretresa stana koji koristi, pronađen je deo novca za koji se sumnja da potiče iz razbojništva počinjenog u subotu, kao i predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Osumnjičenom N. C. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo razbojništvo, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: Jovana Nerić