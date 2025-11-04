AKTUELNO

Hronika

Težak udes u Kruševcu: Povređeno troje dece

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Pink.rs ||

Vozač "audija" udario decu na pešačkom u Kruševcu: Troje primljeno u bolnicu, MUP se oglasio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva, uhapsili su S. P. (42) iz ovog grada, zbog sumnje da јe izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti јavnog saobraćaјa.

On se sumnjiči da je danas oko 7.40 časova u Kosovoskoj ulici u Kruševcu, automobilom marke "audi", oborio troje maloletnih pešaka na pešačkom prelazu.

Povređenima јe ukazana medicinska pomoć u Opštoј bolnici.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.

Autor: S.M.

#Kruševac

#Nesreća

#deca

#poređeni

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

Stravičan udes u Čačku: Povređeno troje dece

Hronika

Težak udes u Kragujevcu: Povređeno dete

Hronika

Sudar više vozila na putu Kruševac-Aleksandrovac: Povređena žena i troje dece

Hronika

UDES NA VIDIKOVCU: Povređeno dete (13)

Hronika

Stravičan udes kod Tutina: Povređeno sedam osoba, među njima troje dece

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA U KRUŠEVCU: Automobil naleteo na devojku, policija i hitna na licu mesta, saobraćaj obustavljen