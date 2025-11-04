Težak udes u Kruševcu: Povređeno troje dece

Vozač "audija" udario decu na pešačkom u Kruševcu: Troje primljeno u bolnicu, MUP se oglasio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva, uhapsili su S. P. (42) iz ovog grada, zbog sumnje da јe izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti јavnog saobraćaјa.

On se sumnjiči da je danas oko 7.40 časova u Kosovoskoj ulici u Kruševcu, automobilom marke "audi", oborio troje maloletnih pešaka na pešačkom prelazu.



Povređenima јe ukazana medicinska pomoć u Opštoј bolnici.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.

Autor: S.M.