U KLANICI U RITOPEKU PRONAĐENI TRAGOVI OVA 3 MUŠKARCA: Belivuk se brani da nikada nije video mašinu za mlevenje mesa

Nisu tačni navodi optuženog Belivuka da na mašini nema bioloških tragova oštećenih - dodao je tužilac Ivanić, na šta je odmah reagovao Belivuk, koji je iz boksa za optužene u pratnji zatvorskih stražara uveden za sudsku govornicu.

Slike industrijske mašine za mlevenje mesa, prekrivene providnim najlonom, na braon pločicama u tajnoj prostoriji u kući strave u Ritopeku, prikazane su danas u Specijalnom sudu u Beogradu, na suđenju pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem.

Duž cele prostorije, kako se vidi na fotografiji, nalazi se kanal u pločicama, za koji su ranije svedoci saradnici ispričali da je služio za ispiranje ljudskih ostataka. Na slikama koje su izvedene kao dokaz, vide se i gumene čizme i ribarski kombinezoni, koje su prema priznanjima istih saradnika koristili pripadnici klana tokom zločina, kao najloni kojima su navodno štitli zidove kako tokom zločinja ne bi oštetili zidove, ali i creva za koja su tvrdili da su služila za pranje tajne prostorije.

Prostoriju zvali klanica

- Okrivljeni saradnici kažu da su u okviru kriminalne grupe ovu prostoriju zvali klanica. Na zidu iza mašine, podu, otvorima za preradu mesa pronađeni su biološki tragovi pokojnih Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje - rekao je tužilac Saša Ivanić posle prikazivanja ovih fotografija u sudnici.

On je naveo i da je na jednoj jakni pronađenoj u džaku u tajnoj prostoriji pronađen DNK Marka Miljkovića kao i Milana Ljepoje, da se biološki trag Radojevića nalazi i na ribarskim čizmama, a trag pokojnog Lazara Vukićevića pronađen je na mrljama na zidu iza stolice u takozvanoj "klanici".

- Nije istina da sam rekao da mašini ne postoje biološki tragovi oštećenih, rekao sam da ne postoje tragovi krvi. Tužilac pokušava da od mene napravi lažova. Zaboravio je da nabroji koliko ima tragova službenih lica, da je ovo neka utakmica, košarkaška ili fudbalska, službena lica bi pobedila po broju tragova - odgovorio je Belivuk za sudskom govornicom.

Belivuk se brani

Optuženi organizator kriminalne grupe prethodno je rekao i da ne zna "kako izgleda mašina za mlevenje mesa jer je nikada nije video" tvrdeći da je svedok saradnik Srđan Lalić rekao da je mašina stajala na sredini prostorije, a da se vidi na slikama da ona stoji u uglu.

- Ja nisam ni veštak, ni arhitekta, ali mogu da konstatujem da je ona u uglu prostorije. Lalić je rekao da je visoka metar i po sa paletama, a na fotografijama nema nikakvih paleta. To je sad meni manje bitno, ali je bitno da ni Lalić nije naučio kako treba ono što je trebalo da kaže - rekao je Belivuk i ponovo ponovio da im je "neko podmetnuo dokaze".

Podsetimo, kriminalna grupa uhapšena je 4. februara 2021. i istražitelji su tada detaljno pretresli i pretražili kuću strave u Ritopeku, čiji je vlasnik optuženi Vlade Draganić. Tajna prostorija, u koju se ulazilo kroz garažu, i to tako što se pomerila polica na zidu da bi se ukazala tajna vrata, pronađene je tek 22. aprila iste godine i tada su istražitelji prvi put ušli u nju, pretražili je i osim arsenala oružja pronašli i industrijsku mašinu za mlevenje mesa.

Prema navodima tužilaštva, kriminalna grupa se tereti za sedam ubistava. Kako se navodi, žrtve su namamljivali potom brutalno mučili i ubijali u "klanici", a potom njihova tela uništavali u mašini i prosipali ih u Dunav. Ni jedan trag krvi navodno oštećenih nije pronađen na tom mestu - rekao je advokat Dejan Lazarević.

