OSUMNJIČENI ZA UBISTVO DANKE ILIĆ U PRITVORU VEĆ GODINU I 7 MESECI! Evo šta se dešava sa slučajem nestale devojčice (2) iz Bora!

Danka Ilić (2) nestala je 26. marta prošle godine ispred imanja svoje majke u naselju Banjsko Polje kod Bora, nakon čega je usledila masovna potraga u kojoj je više od 600 policajaca, vojnika, spasilaca i građana danima pretraživalo svaki pedalj terena.

Dvojica osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51), nalaze se u pritvoru tačno godinu i sedam meseci, a pritvor im je ponovo produžen do 26. novembra!

Podsetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju, kada je, prema sumnjama istražnih organa, dok se igrala ispred kuće, automobil službenog preduzeća "Vodovod" udario i usmrtio. Osumnjičeni Janković i Dragijević, zaposleni u tom preduzeću, terete se da su devojčicu udarili službenim vozilom, a zatim pokušali da prikriju tragove zločina. Telo male Danke do danas nije pronađeno.

Predmet prebačen u Viši sud u Negotinu

Prema pisanju Kurira, pritvor je produžen jer je istraga i dalje u toku, a nadležno tužilaštvo smatra da i dalje postoje razlozi za zadržavanje osumnjičenih iza rešetaka, pre svega zbog opasnost od uticaja na svedoke i mogućnosti bekstva, s obzirom na težinu krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

Optužnica protiv Jankovića i Dragijevića već je bila podignuta, ali je Apelacioni sud u Nišu najpre 30. decembra 2024. godine, pa potom i drugi put 28. marta ove godine ukinuo rešenje Višeg suda u Zaječaru i optužnicu vratio na dopunu. Apelacioni sud je ranije dao obrazloženje da nedostaju konkretni materijalni dokazi i da činjenični opis nije u potpunosti potkrepljen dokazima.

Sud je naložio Tužilaštvu da dodatno ispita svedoke, izvrši rekonstrukciju događaja i pribavi nalaze veštaka o kretanju službenog vozila, GPS zapisima i eventualnim tragovima biološkog porekla.

Prema našim saznanjima, Tužilaštvo je već pribavilo deo traženih dokaza, a preostali nalazi veštaka bi trebalo da stignu tokom novembra. Tek nakon toga može se očekivati da optužnica bude ponovo potvrđena i da predmet uđe u fazu suđenja.

O prikupljenim dokazima tužilaštvu, ovaj put će Viši sud u Negotinu odlučivati, budući da je kod njih prebačen predmet Danke Ilić.

Hronologija slučaja 26. mart 2024. nestala dvogodišnja Danka Ilić u Banjskom Polju. 4. april 2024. privedeni Srđan Janković i Dejan Dragijević, zaposleni u JKP „Vodovod“ Bor. 24. septembra 2024. podignuta prva optužnica, ali vraćena Tužilaštvu na dopunu. 16. juna 2025. sprovedena rekonstrukcija događaja u Banjskom Polju. 26. novembar 2025. ističe pritvor osumnjičenima

Rekonstrukcija u Banjskom Polju

U Banjskom Polju, podsetimo, 16. juna ove godine održana je višečasovna rekonstrukcija nestanka i ubistva dvogodišnje Danke Ilić i tada su iz pritvora dovedeni i osumnjičeni Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51) u pratnji svojih advokata. Na mestu nestanka bili su i forenzičari, policija, ali i roditelji nestale devojčice, Ivana i Miloš Ilić.

- U rekonstrukciji je učestvovalo na desetine ljudi, počev od osumnjičenih, majke nestale devojčice, svedoka, advokata, policije, forezničara, tužioca... Apsolutno smo ''preslikali'' 26. mart 2024. godine, a sada se u Beogradu, Novom Sadu i u Zaječaru radi obrada koja je izuzetno obimna. Svi koji su se našli pred Višim javnim tužilaštvom u ovom predmetu prethodnih godinu dana na rekonstrukciji su dali identične izjave kao prvi put, a osumnjičeni su negirali zločin, što su i pred nama kazali. Zaječarsko tužilaštvo naložilo je rekonstrukciju jer je Apelacioni sud u Nišu to zahtevao - rečeno je ranije za Kurir u zaječarskom tužilaštvu.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su i dalje pri svojim iskazima u kojima tvrde da devojčicu nikada nisu videli, dok porodica male Danke, kao i cela javnost, sa zebnjom očekuju epilog slučaja koji je potresao celu zemlju.

Zašto je postupak toliko složen?

U ovom slučaju ne postoji telo žrtve, što dodatno otežava dokazni postupak. Tužilaštvo se oslanja na kombinaciju iskaza, tehničkih veštačenja i analize kretanja vozila putem GPS uređaja.

Veštaci su, prema saznanjima Kurira, analizirali i moguće tragove udarca na vozilu, ali do sada nije pronađen direktan biološki dokaz koji bi nesumnjivo potvrdio kontakt sa detetom.

Šta je sve pretraženo u potrazi za telom kuća i okolina imanja osumnjičenih u selima Luka i Zlot Brestovačka šuma koja se nalazi na tri kilometra od imanja gde je Danka viđena poslednji pu tunel dug 4,5 kilometra, kao i svi podzemni kanali i šahtovi deponija koja na sredini puta od Banjskog polja do sela Brestovac Zlotska pećina, klisura i tok istoimene reke seoska groblja, bunari i rezervoari za vodu

Posle nekoliko dana, policija je uhapsila radnika JKP "Vodovod“ Bor Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića zbog sumnje da su službenim vozilom udarili devojčicu, a potom pokušali da sakriju njeno telo.

Njih dvojica su isprva priznali zločin i tvrdili da su iz panike odneli telo na deponiju na Starobanjskom putu, ali ni telo, niti drugi čvrsti dokazi nikada nisu nađeni. Tokom istrage Janković i Dragijević su menjali iskaze, a Apelacioni sud u Nišu je ukinuo prvobitnu optužnicu, ocenivši da je istraga bila puna propusta.Istragom je obuhvaćen i Radoslav Dragijević koji se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti telo devojčice, kao i rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, koji je dan nakon hapšenja preminuo u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

