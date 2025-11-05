AKTUELNO

Hronika

Krvavi obračun klanova: Beograđani namamljeni, mučeni i ubijeni – sve zbog 20.000 evra!

Izvor: Pink.rs/Vijesti, Foto: Tanjug/Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs, Privatna arhiva ||

U jezivom obračunu koji je potresao region, pripadnici škaljarskog klana, predvođeni pokojnim Alanom Kožarom i Milom Radulovićem zvanim Kapetan, brutalno su likvidirali dvojicu Beograđana – Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića. Prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, zločin se dogodio između 15. i 16. septembra 2019. godine, a motiv je bio osveta i novčana nadoknada od po 20.000 evra.

Foto: Foto/Printscreen

Srpski državljani su prethodno namamljeni u Crnu Goru pod izgovorom da treba da izvrše likvidaciju pripadnika suprotstavljenog klana. Umesto toga, završili su u kući u selu Jelenak kod Danilovgrada, gde su ih pripadnici škaljarskog klana pretukli bejzbol palicama, a zatim ih Emil Tuzović usmrtio bajonetom automatske puške.

Optužnica SDT-a tereti ukupno sedam osoba, među kojima su Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Stefan Janković, Goran Milašinović, Milan Brajović zvani Fitilj, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović. Tela ubijenih su, kako se navodi, sakrivena na nepoznatoj lokaciji, a tragovi zločina uklonjeni.

Foto: STRANA.UA

Prema komunikaciji sa aplikacije Skaj, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer bio je upoznat sa zločinom i detaljno informisao tadašnje policijske službenike o lokaciji i učesnicima. U porukama koje su dospele u javnost, Zvicer je tražio da se "Fitilj digne kad izađe", aludirajući na moguće hapšenje Milana Brajovića.

Ovaj slučaj osvetljava brutalne metode obračuna između suprotstavljenih kriminalnih grupa, koje uključuju mučenja, iznude i likvidacije, a sve pod velom tajnih komunikacija i korumpiranih veza sa bezbednosnim strukturama.

Autor: Dalibor Stankov

#Alan Kožar

#Crna Gora

#Danilovgrad

#Filip Marjanović

#Fitilj

#Kavački klan

#Kriminal

#Likvidacija

#Mafija

#Mile Radulović

#Organizovani kriminal

#Radoje Zvicer

#Vukašin Gošović

#bajonet

#bejzbol palica

#optužnica

#skaj aplikacija

#specijalno tužilaštvo

#Škaljarski klan

