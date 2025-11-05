AKTUELNO

Hronika

Uhapšeni zbog sumnje na teško ubistvo u napuštenoj zgradi u centru Beograda

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su S.R. (1985) i V.S. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo. Za još jednom osobom se intenzivno traga.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni se terete da su u napuštenoj zgradi u Francuskoj ulici zadali više udaraca tridesetosmogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istraga je u toku, a policija nastavlja potragu za trećim učesnikom ovog zločina.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Bezbednost

#Francuska ulica

#Hapšenje

#Istraga

#Kriminal

#MUP

#Ubistvo

#krivična prijava

#više javno tužilaštvo

POVEZANE VESTI

Hronika

TINEJDŽERKA UHAPŠENA U BEOGRADU ZBOG POKUŠAJA UBISTVA: Nožem izbola devojku, nije delovala sama

Hronika

Oglasilo se Ministarstvo o ubistvu na Zvezdari: Svemu prethodila rasprava

Hronika

Oglasio se MUP povodom UBISTVA U ZEMUNU! Ovo su najnovije informacije - evo čime je i kako zločin počinjen

Hronika

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO BIVŠE SUPRUGE U SMEDEREVU! Golim rukama je zadavio kada je došla da obiđe kuću - policija ga pronašla u susednom selu!

Hronika

DETALJI UBISTVA U SMEDEREVU: Zajedno bili na slavi i u kafani, pa ga UBIO!

Hronika

Pogledajte kako su SPECIJALCI UHAPSILI OSUMNJIČNOG ZA UBISTVO FILIPA IVANOVIĆA: Privedena još jedna osoba zbog likvidacije u Beogradu na vodi (VIDEO)