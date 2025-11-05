Uhapšeni zbog sumnje na teško ubistvo u napuštenoj zgradi u centru Beograda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su S.R. (1985) i V.S. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo. Za još jednom osobom se intenzivno traga.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni se terete da su u napuštenoj zgradi u Francuskoj ulici zadali više udaraca tridesetosmogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istraga je u toku, a policija nastavlja potragu za trećim učesnikom ovog zločina.

Autor: Dalibor Stankov