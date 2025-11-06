'PRE 2 NEDELJE JE UNAKAZIO OD BATINA, ONA JE NJEGA GAĐALA PEPELJAROM' Komšije progovorile o ubijenoj Katarini iz Leskovca i njenom nasilnom mužu!

Obdukcioni nalaz utvrdio je da je ubijena Katarina Gligorijević imala više od 40 povreda, nakon čega je osumnjičeni partner udavio.

Žena Katarina Gligorijević (36) brutalno je ubijena sinoć u leskovačkom selu Pečenjevcu, a komšije nakon jezivog ubistva za koji se sumnjiču njen nevenčani suprug Dalibor D. (43) kažu da su partneri imali nesporazume i pre dve nedelje, kao je žrtva navodno pretučena.

Telo nesrećne žene pronađeno je u zamrzivaču u porodičnoj kući osumnjičenog Dalibora D. u selu Pečenjevce u Leskovcu. Inače, telo je kasno sinoć pronašao rođeni brat osumnjičenog koji je naveo da je iz kuće čuo buku i svađu, i da je posumnjao da su se žrtva i osumnjičeni sukobili. Katarina je zverski ubijena, a Dalibor D. koji je inače, bio u kućnom pritvoru je i dalje u bekstvu.

Tuča pre dve nedelje

- Njih dvoje su bili u jako lošim odnosima. Godinama su bili u emotivnoj vezi, ali su se mirili i svađali svaki dan. Kažu da je uvek letelo perje, a da su se navodno, pre dve nedelje potukli. Znali su malo i da popiju, a i bili su jako ljubomorni jedno na drugo, pa su se stalno optuživali. Nije moglo da se živi od njih. To pre dve nedelje navodno, je Katarina njega gađala pepeljarom, a on se naljutio i pretukao je - kažu nam komšije koje objašnjavaju da je zločinu verovatno prethodila neka glupost.

- Prvo su se satima svađali, a onda se čula buka i jauci. Kažu da su se baš posvađali na krv i nož, što se kaže. Dalibor je navodno, tukao Katarinu do neiznemoglosti. Sigurno se povredio u tom besu kad je tukao i šamarao više od pola sata. Posle je valjda ugušio, seo je na nju i davio dok nije umrla.

Obdukcija nesrećne žene utvrdila je da je Dalibor žrtvu prvo pretukao, a zatim ugušio.

- Na njenom telu uočene su brojne povrede nanete pesnicama, ima ih oko četrdesetak. Uzrok smrti je gušenje, na njenom vratu uočeni su tragovi koji ukazuju da je Dalibor stezao oko vrata dok nije preminula - navodi naš sagovornik.

Kako smo već objavili, osumnjičeni Dalibor D. je u bekstvu i za njim se intezivno traga.

