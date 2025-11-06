AKTUELNO

Hronika

UZEO PRIJATELJU PARE, A DRUGOME PRODAO POSLOVNI PROSTOR: Kraljevčanin ojadio druga za silne pare!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Muškarac M.A. uhapšen zbog sumnje da je dogovreni i naplaćeni poslovni prostor prodao drugom kupcu


Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. A. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

M. A. se sumnjiči da je u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu pedesetpetogodišnjeg sugrađanina da će mu na osnovu usmenog dogovora prodati poslovni prostor.

- Oštećeni je tom prilikom osumnjičenom isplatio oko 21 hiljadu evra i više od 1,2 miliona dinara, dok je osumnjičeni nakon primljenih novčanih sredstava, poslovni prostor prodao drugom licu - saopšteno je iz PU Kraljevo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: D.Bošković

#Kraljevo

#pare

#poslovni prostor

#silne pare

POVEZANE VESTI

Hronika

SKANDAL PRODAO ĆERKU ZA 3.000 EVRA, A NEĆE ODGOVARATI! Drama kod Kruševca dobila neverovatan epilog

Hronika

Uhapšen diler (60) u Odžacima: Dilovao drogu deci

Domaći

Ljuba Aličić slao jezive pretnje Eri Ojdaniću: Pominjao mrtvački sanduk, a onda mu uzeo sve pare

Hronika

UBISTVO KOD KRUŠEVCA! Kolima namerno udario komšiju i ubio ga! Svemu prethodila svađa

Domaći

A.K. je uradila ovo nekoliko dana pred hapšenje: Dok je ucenjivala Vujadina za pare, objavila detalj vezan za Mirku...

Hronika

Ubio komšiju i sakrio telo?! Užas kod Svrljiga