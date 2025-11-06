UZEO PRIJATELJU PARE, A DRUGOME PRODAO POSLOVNI PROSTOR: Kraljevčanin ojadio druga za silne pare!

Muškarac M.A. uhapšen zbog sumnje da je dogovreni i naplaćeni poslovni prostor prodao drugom kupcu



Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. A. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

M. A. se sumnjiči da je u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu pedesetpetogodišnjeg sugrađanina da će mu na osnovu usmenog dogovora prodati poslovni prostor.

- Oštećeni je tom prilikom osumnjičenom isplatio oko 21 hiljadu evra i više od 1,2 miliona dinara, dok je osumnjičeni nakon primljenih novčanih sredstava, poslovni prostor prodao drugom licu - saopšteno je iz PU Kraljevo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: D.Bošković