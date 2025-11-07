DETALJI HAPŠENJA ŠPIJUNA U RAŠKOJ! Odavali POVERLJIVE INFORMACIJE Republike Srbije albanskim obaveštajnim službama! BIA dvojici stavila lisice na ruke

Ppripadnici Bezbednosno-informativne agencije u saradnji sa drugim državnim organima na podrucju Raške uhapsili su dve osobe iz bezbednosnih struktura zbog sumnje na špijunažu.

Sumnja se da su privedena lica u dužem vremenskom intervalu prikupljala poverljive informacija od značaja za bezbednost Republike Srbije i prosleđivala ih albanskim obaveštajnim službama.

Istraga je trajala više meseci, a hapšenje je nastavak akcije od 1. novembra kada je na administrativnoj liniji uhapsen Milan Vukašinovic. Tom prilikom on je pokušao pobegne, ali su srpske bezbednosne sluzbe upotrebile vatreno oružje i Vukašinovic je ranjen. Odmah mu je na licu mesta ukazana medicinska pomoc, transportovan je u KC Niš na lečenje i određeno zadrzavanje i pritvor.

Celokuponom akcijom u borbi protiv špijuna za koje se sumnja da su odavali informacije albanskim bezbednosnim službama rukovodili su pripadnici BIA, koji su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom prikupili dokaze i dokumentaciju koji potvrdjuju sumnje o curenju poverljivih informacija.

