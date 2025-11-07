AKTUELNO

Hronika

Suđenje Miki Aleksiću odloženo na neodređeno: I danas skoro prazna sudnica

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Na današnje suđenje Miroslavu Miki Aleksiću gotovo nije došao niko - advokati su poslali svoje pripravnike, okrivljeni Miroslav Mika Aleksić je izostao, a nisu došli ni svedoci.

Kako je rekao sudija na početku ročišta, suđenje se odlaže na neodređeno vreme, a u međuvremenu biće urađeno novo veštačenje zdravstvenog stanja okrivljenog kako bi se videlo da li on može da prati postupak. Na osnovu toga, biće zakazan naredni pretres.

Postupajuća tužiteljka upitala je zašto se Aleksić ponovo nije pojavio, nakon čega je advokatski pripravnik koji menja branioca okrivljenog naveo da se Aleksić nalazi u još gorem zdravstvenom stanju, da ima manje od 40 kilograma, da nema snage da priča, da se sa njim nisu čuli 20,30 dana i da je njegova supruga potvrdila da je on loše. Izveštaj da se Aleksiću dodatno narušilo zdravlje rekli su da nemaju, te on nije priložen.

Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću nije održano nijednom od septembra prošle godine iako je zakazivano gotovo svakog meseca.

Poslednji glavni pretres na kojem je bio održan je u petak, 20. septembra, kada je nakon haosa koji izazvao njegov branilac Aleksiću naprasno pozlilo. Sledeće suđenje bilo je zakazano već za ponedeljak 23. septembar, ali okrivljeni nije došao. Razlog - hemioterapija.

Autor: D.Bošković

#MIKA ALEKSIC

#Suđenje

#advokati

#prazna sudnica

#učitelj glume

POVEZANE VESTI

Hronika

PONOVO ODLOŽENO SUĐENJE MIKI ALEKSIĆU: Advokat otkrio ŠTA JE RAZLOG ovog puta - priložio je sudu i DOKAZ

Hronika

PONOVO ODLOŽENO SUĐENJE MIROSLAVU MIKI ALEKSIĆU Već godinu dana bez ročišta, evo šta je sada razlog za odlaganje

Hronika

HAOS U SUDNICI! Suđenje Miki Aleksiću ponovo odloženo

Hronika

ODLOŽENO SUĐENJE MIKI ALEKSIĆU! Optužen da je zlostavljao polaznice škole glume, četvrto ročište za redom koje nije održano

Hronika

'IZUZETNO JE NEOBIČNO ŠTO SE DVA PUTA NE POJAVLJUJE PRED SUDOM'Advokat zlostavljanih devojaka nakon ponovnog odlaganja suđenja Miki Aleksiću

Hronika

Suđenje Miroslavu Aleksiću PONOVO ODLOŽENO! Samozvani profesor glume opetužen za silovanje izostao sa suđenja, evo šta kaže njegov advokat