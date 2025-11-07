Suđenje Miki Aleksiću odloženo na neodređeno: I danas skoro prazna sudnica

Na današnje suđenje Miroslavu Miki Aleksiću gotovo nije došao niko - advokati su poslali svoje pripravnike, okrivljeni Miroslav Mika Aleksić je izostao, a nisu došli ni svedoci.

Kako je rekao sudija na početku ročišta, suđenje se odlaže na neodređeno vreme, a u međuvremenu biće urađeno novo veštačenje zdravstvenog stanja okrivljenog kako bi se videlo da li on može da prati postupak. Na osnovu toga, biće zakazan naredni pretres.

Postupajuća tužiteljka upitala je zašto se Aleksić ponovo nije pojavio, nakon čega je advokatski pripravnik koji menja branioca okrivljenog naveo da se Aleksić nalazi u još gorem zdravstvenom stanju, da ima manje od 40 kilograma, da nema snage da priča, da se sa njim nisu čuli 20,30 dana i da je njegova supruga potvrdila da je on loše. Izveštaj da se Aleksiću dodatno narušilo zdravlje rekli su da nemaju, te on nije priložen.

Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću nije održano nijednom od septembra prošle godine iako je zakazivano gotovo svakog meseca.

Poslednji glavni pretres na kojem je bio održan je u petak, 20. septembra, kada je nakon haosa koji izazvao njegov branilac Aleksiću naprasno pozlilo. Sledeće suđenje bilo je zakazano već za ponedeljak 23. septembar, ali okrivljeni nije došao. Razlog - hemioterapija.

Autor: D.Bošković