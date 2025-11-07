AKTUELNO

Hronika

ŽENA UJELA POLICAJCA U MIRIJEVU! Desio se strašan napad, ovo su detalji

Izvor: Telegraf, Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja ||

Nesvakidašnji događaj dogodio se sinoć oko 22 sata u Mirijevu, kada je devojka J. J. (32) prilikom hapšenja ujela službeno lice za rame, a osumnjičena je da je počinila krivično delo ometanje službenog lica u vršenju dužnosti, saznaje Telegraf.rs.

Naime, policijski službenici su, prilikom pretresa kod J. J. pronašli paket biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili su nju i muškarca T. G. (43) sa kojim je bila u društvu.

U Gradsku bolnicu sinoć je primljen policijski službenik M. M. kome je povreda pregledana i lekari su konstatovali laku telesnu povredu.


Prilikom samog hapšenja, osumnjičena J. J. je negodovala, opirala se hapšenju i pokušala da pobegne, a kada su je policijski službenici ubacili u automobil, osumnjičena se okrenula i ujela M. M, koji je sedeo pored nje, za rame.

Osumnjičenoj J. J. je na teret stavljeno krvično delo nedozvoljeno posedovanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i njoj je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti saslušana u nadležnom tužilaštvu.

Istraga povodom ovog događaja je u toku.

Autor: D.Bošković

#Mirijevo

#Napad

#Policija

#detalji

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

NAORUŽAN DO ZUBA! POLICIJA PRONAŠLA SNAJPER I MUNICIJU, A DEO SAKRIVEN U BURENCETU! Nakon ovoga usledila prava drama na imanju kod Obrenovca

Hronika

Mladić sa poternice došao zbog vozačke, pa nastao haos u stanici: Drama u Kragujevcu

Hronika

Uhapšen bahati vozač! Na Voždovcu udario policajca, pa dao GAS i pobegao

Hronika

NEZAPAMĆEN HAOS NA LINIJI 17! Tukao i pljuvao putnike, a onda se 'uhvatio' za pištolj policajca

Hronika

MUŠKARAC NAPAO POLICIJU U ZEMUNU! Određen mu pritvor, OGLASILO SE TUŽILAŠTVO

Beograd

DRAMA U AUTOBUSU U BEOGRADU: Udarao i pljuvao putnike, a kada je došla policija izbio HAOS