AKTUELNO

Hronika

PRONAĐENO ŠESTORO 'ZAKOPANO' U PŠENICI! Sprečeno krijumčarenja ljudi na prelazu Šid: Među njima i DVOJE DECE - evo kako su otkriveni (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Dušan Anićić ||

To nažalost nije jedini takav primer, jer su migranti puno puta otkrivani u raznim tovarima u kojima je pravo čudo da su preživeli, dodaje se u saopštenju

Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid 5. novembra 2025. godine sprečen je pokušaj grupe ilegalnih migranata da granicu pređu u tovaru merkantilne pšenice za ljudsku upotrebu.

- Tokom detaljne kontrole kamiona koji je prevozio preko 24 tone pšenice ka Italiji, otkriveno je da se u tovarnom delu pored robe u rinfuzu nalazi i šest osoba i to: dva muškarca, dve žene, tinejdžer i 11-godišnje dete - navodi se u saopštenju Uprave carine.

Nakon što su izvađeni iz tovara, svi putnici su predati policiji u dalju nadležnost.

Apel carinskih službenika

- To nažalost nije jedini takav primer, jer su migranti puno puta otkrivani u raznim tovarima u kojima je pravo čudo da su preživeli (u rinfuznoj robi žitu i brašnu, u tovarima traktorskih guma, ispod šasija kamiona, u mešalicama za beton, hadnjačama, pa čak i ispod haube automobila) - dodaje se u apelu, a gde se sve migranti kriju, možete pogledati u galeriji iznad.

Autor: D.Bošković

#Carina

#Migranti

#pšenica

#ŠESTORO

#Šid

POVEZANE VESTI

Hronika

ŠESTORO POVREĐENIH, MEĐU NJIMA I DVOJE DECE - Teška saobraćajna nesreća kod Novog Pazara

Hronika

POŽAR U CENTRU ČAČKA! Vatrogasci evakuisali četiri osobe iz stana, među njima i dvoje dece

Svet

OBILNE PADAVINE IZAZVALE POPLAVE: Osmoro nestalih, među njima šestoro dece (FOTO)

Društvo

ŽENA MOGLA DA POGINE ZBOG SMRDIBUBE? Izgubila kontrolu pa sletela sa puta, prolaznici zatekli prazan i izlupan auto (FOTO)

Svet

U eksploziji čamca na Floridi povređeno 11 osoba: Među njima i dvoje dece

Svet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Horor snimci stravične nesreće u Avganistanu - Ljudi ŽIVI IZGORELI, 76 mrtvih, među njima 17 dece (VIDEO)