PRONAĐENO ŠESTORO 'ZAKOPANO' U PŠENICI! Sprečeno krijumčarenja ljudi na prelazu Šid: Među njima i DVOJE DECE - evo kako su otkriveni (FOTO)

Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid 5. novembra 2025. godine sprečen je pokušaj grupe ilegalnih migranata da granicu pređu u tovaru merkantilne pšenice za ljudsku upotrebu.

- Tokom detaljne kontrole kamiona koji je prevozio preko 24 tone pšenice ka Italiji, otkriveno je da se u tovarnom delu pored robe u rinfuzu nalazi i šest osoba i to: dva muškarca, dve žene, tinejdžer i 11-godišnje dete - navodi se u saopštenju Uprave carine.

Nakon što su izvađeni iz tovara, svi putnici su predati policiji u dalju nadležnost.

Apel carinskih službenika

- To nažalost nije jedini takav primer, jer su migranti puno puta otkrivani u raznim tovarima u kojima je pravo čudo da su preživeli (u rinfuznoj robi žitu i brašnu, u tovarima traktorskih guma, ispod šasija kamiona, u mešalicama za beton, hadnjačama, pa čak i ispod haube automobila) - dodaje se u apelu, a gde se sve migranti kriju, možete pogledati u galeriji iznad.

Autor: D.Bošković