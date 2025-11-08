AKTUELNO

Muškarac pretio bivšoj supruzi i njenoj koleginici u Surčinu: Smešten na psihijatriju radi veštačenja

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je obavešten od strane policijskih službenika PS Surčin da je M.D. (35) svojoj bivšoj supruzi - oštećenoj K.E. (39) najpre dana 05.11.2025. godine putem telefona uputio pretnje po život, nakon čega je dana 08.11.2025. godine došao na njeno radno mesto i od radnice - oštećene J.P. (48) tražio da pozove K.E. i takođe je i njoj uputio pretnje po život.

Na osnovu navedenog činjeničnog stanja javni tužilac je naložio da se protiv okrivljenog podnese krivična prijava za krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. Krivičnog zakonika i krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. Krivičnog zakonika, a imajući u vidi činjenicu da postoji sumnja u duševno stanje okrivljenog, na osnovu usmenog naloga javnog tužioca navedeni je smešten u Kliniku za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” gde je izvršen preliminarni pregled na osnovu kojeg je doneta odluka da se zadrži u klinici radi psihijatrijskog veštačenja u skladu sa Protokolom o saradnju koji je zaključen između Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”.


Javni tužilac je doneo naredbu za psihijatrijsko veštačenje okrivljene i podneo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da donese rešenje kojim će odrediti njegovo smeštanje kliniku, jer je to neophodno za svrhu psihijatrijskog veštačenja, koje rešenje je doneto.

