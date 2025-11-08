POVREĐENA JEDNA OSOBA: Saobraćajka kod Surčina, uhapšen vozač kamiona

Saobraćajna policija po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zadržala je u subotu državljanina BiH M.G. (45) zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedna osoba teže povređena.

Do saobraćajne nezgode je navodno došlo kad je M.G, koji je vozeći teretno vozilo koje je vuklo priključnu prikolicu, prešao iz srednje u levu saobraćajnu traku nakon čega je došlo do kontakta između njegovog vozila i teretnog vozila kojim je upravljao M.U. (52), a koje se kretalo kolovozom državnog puta levom saobraćajnom trakom.

U saobraćajnoj nezgodi je teške telesne povrede u vidu preloma gornje vilice zadobio putnik iz vozila V.U. (21).

Vozač iz BiH se sumnjiči da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biće prosleđen na saslušanje u tužilaštvo.

Autor: D.Bošković