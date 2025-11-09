'NIŠTA NE MOŽE DA GA VRATI, ALI...' Aleksa zadobio kobni udarac u vrat, srce mu stalo u bolnici: Oglasila se majka mladića ubijenog u tuči (FOTO)

Incident se dogodio na proslavi rođendana gde je Aleksa zadobio fatalni udarac u vrat. Majka nastradalog kaže da neće odustati od traženja maksimalne kazne.

“Očekujem pravdu i, ako Bog da, dočekaćemo je uskoro. Aleksu ništa ne može da vrati ali nećemo odustati od maksimalne kazne koju zakon predviđa. Ništa nam to ne znači, posle svega što su radili, zaslužuje još veću kaznu ali ne možemo protiv zakona”.

Ovim rečima Dragana Nikolić, majka Alekse Stojmenovića (26) iz Aleksinca, komentariše avršnicu suđenja Ognjenu Petkoviću (21) koji je optužen da je 16. maja 2021. godine u tuči na proslavi 18. rođendana u restoranu "Oaza" njenom sinu naneo povredu od koje je preminuo u bolnici.

“Olakšavajuće okolnosti ne postoje, što se tiče nas, samo otežavajuće. Nadam se da ću imati prilike da u završnoj reči, između ostalog, kažem i o tome koju reč. Kakva olakšavajuća okolnost, toga nema ni u ludilu”, kaže Dragana.

Ona se osvrnula i na odluku suda da u finišu suđenja odbije predlog odbrane da se naloži novo sudsko veštačenje koje bi se radilo na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

“Predlog za novo veštačenje je bio samo u cilju prolongiranja suđenja. Mislim da svi opravdano imaju poverenje u veštačenje doktora Radovana Karadžića i celog tima sa sudske medicine u Nišu koji je učestvovao. Ne vidim razloga zašto ne bi. Ni u jednom trenutku nisu bili kontradiktorni i prilikom glavnog veštačenja i dopune veštačenja kasnije, uvek su se držali jedne iste stvari od početka i uvek su tvrdili istu stvar. Ne vidim razoga zašto im se ne bi verovalo. Tako da je sasvim u redu u sasvim očekivano to zašto sud nije prihvatio novo veštačenje”, kaže Dragana za Blic.

Sud je zakazao davanje završnih reči 9.decembra, na dan koji ima poseban značaj u porodici nastradalog mladića.

“Tog dana, 9.decembra je Aleksina krsna slava, Sveti Alimpije Stolpnik. Nadam se da će tada da se sklope sve kocke i da tada sve bude jasno”, dodaje Dragana.

Srce mu je stalo u bolnici

Tuča u Aleksincu u kojoj je nastradao Aleksa Stojmenović desila se na proslavi 18. rođendana u kafani “Oaza” u tom gradu kojoj su kao gosti prisustvovali i Aleksa i Ognjen. U toku tuče Aleksa je zadobio udarac u vrat koji je, kao se sumnja, izazvao krvarenje u moždanom stablu i prestanak rada srca i disanja, usled čega je preminuo u bolnici.

U toku istrage urađena su i dva veštačenja - medicinsko u Zavodu za sudsku medicine (ZSM) Niš, i analiza video snimka iz kafane koja je obavljena u Nacionalnom kriminalističko - forenzičkom centru (NKFC) u Beogradu. Veštaci su dali suprotstavljana mišljenja o ključnim događajima te noći, a pre svega o tome na koji način je nastala smrtonosna povreda.

Detaljnije o spornim veštačenjima u slučaju smrti Alekse Stojmenovića pročitajte u odvojenoj vesti.

Zaprećeno 12 godina zatvora

Petković je optužen da je počinio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora. Na teret mu se stavlja da je krivično delo počinio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne i bitno. Optuženi Petković je na suđenju ročištu rekao da ostaje pri svojoj izjavi iz istrage da Aleksi nije zadao kobni udarac, i zatražio da pojasni deo svog iskaza datog u tužilaštvu koji je, kako je rekao, pogrešno protumačen kao priznanje.

Učestvovali u tuči

Optužnicom su bili obuhvaćena i dvojica mladića - Zoran Trajković i Miloš Stanković, koji su osumnjičeni samo za učestvovanje u tuči, za šta je predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine.

Inače, Stanković je sklopio sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivičnog dela, te je protiv njega postupak izdvojen. On je kažnjen novčanom kaznom od 200.000 dinara.

Trajković je optužen samo za učešće u tuči.

“Možda je mogao je da ga dodirne”

Bojan Ružić, koji je kao veštak Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP-a analizirao snimak bezbedonosne kamere koja je zabeležila incident i utvrdio da se na njemu, zbog specifičnosti podešavanja uređaja i svetlosnih uslova, ne vidi da Ognjen udara Aleksu izjavio je na jednom od ranijih ročišta da je optuženi “možda mogao da dodirne oštećenog", što je izazvalo revolt odbrane, budući da takvu hipotezu do tada nije iznosio u svojim nalazima. Ružić je ostao pri nalazu iz istrage ali ga je dopunio ovom pretpostavkom.

Veštak prof. dr Radovan Karadžić izjavio je ranije na suđenju da je kobna povreda nastala je tako što je nakon udarca u levu stranu vrata došlo do prekomernog kretanja glave u desnu stranu i pucanja vertebralne vratne arterije. Prof. dr Karadžić je istakao da pregledom video snimka nije viđen nijedan drugi udarac koji bi mogao da odgovara mehanizmu nastanka ovakve povrede, koja je izuzetno retka, ali da je u svojoj dugoj karijeri već sretao u praksi jednom ili dva puta.

Autor: Jovana Nerić