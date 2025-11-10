AKTUELNO

JURCAO 169 km/h I OBILAZIO KOLONU: Bahati vozač isključen iz saobraćaja, drugi drogiran oborio biciklistu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Instagram.com/Printscreen ||

Policija Južnobačkog okruga isključila je iz saobraćaja čak 124 vozača tokom vikenda, a među njima i nekoliko zbog nasilničke vožnje koja je mogla imati tragične posledice.

U periodu od 7. do 9. novembra, na području Južnobačkog okruga dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dve osobe zadobile teške, a 12 lakše telesne povrede. U samom Novom Sadu zabeleženo je 13 nezgoda, sa jednom teže i šest lakše povređenih osoba.

Policijska uprava u Novom Sadu otkrila je i sankcionisala ukupno 721 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja. Iz saobraćaja je isključeno 124 vozača i 12 vozila, dok je 15 vozača zadržano – deset zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja prekršaja, a tri zbog nasilničke vožnje.

Jedan od zadržanih vozača upravljao je automobilom brzinom od 169 km/h, preticao kolonu preko pune linije i vozio duplo iznad dozvoljenog ograničenja. Drugi vozač, pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, prošao je na crveno svetlo i oborio biciklistu.

Svi zadržani vozači biće, uz prekršajne prijave, privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Autor: Dalibor Stankov

