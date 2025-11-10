Ubio ženu, ali ne ide u pritvor: Evo šta će biti sa Daliborom iz Pečenjevaca koji je ubio ženu (FOTO)

Dalibor Demirović, osumnjičen da je 4. novembra ubio vanbračnu suprugu u Pečenjevcima, odmah je sproveden u Kazneno-popravni zavod u Ćupriji, na izdržavanje ranije izrečene kazne zatvora u trajanju od godinu dana.

Iz Višeg suda u Leskovcu su naveli da nisu odlučivali o pritvoru jer takav zahtev nije ni bio predložen od strane tužilaštva, s obzirom na to da je Demirović, u trenutku izvršenja krivičnog dela, bio u kućnom zatvoru sa elektronskim nadzorom.

On je upućen na služenje jednogodišnje kazne zatvora po pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Leskovcu.

Ubio je pa telo stavio u zamrzivač

Podsetimo, u selu Pečenjevce kod Leskovca pronađeno je telo Katarine G.

Osumnjičeni Dalibor je telo žrtve stavio u zamrzivač i potom se dao u bekstvo, a njegove komšije ispričale su da je u trenutku zločina bio u kućnom pritvoru.

Ovo je Katarina G. koju je, kako se sumnja, ubio Dalibor.

"U sobi je video Kaćine noge, bila je mrtva"

Njegovi roditelji su se oglasili za medije i otkrili da je Daliborov brat otkrio ubistvo.

- Nismo se posećivali iako smo živeli u istoj kući baš zbog takvog njihovog ponašanja pa mi ne bilo čudno kada je došao. Pitao je za brata, kazala sam mu da se još nije vratio iz grada. Verujem da je pratio njegovo kretanje jer je ponovo došao čim je Dalibor ušao u kuću. Kazao mu je da pođe sa njim da mu nešto pokaže. Denis se popeo na sprat i u sobi video Kaćine noge, bila je mrtva. Dalibor mu je kazao: ‘Vidi šta sam uradio! - ispričala je Daliborova majka Esma.

