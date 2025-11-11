AKTUELNO

Hronika

DVA RUSA PRETUKLA TURČINA NA ZVEZDARI PA SE DALA U BEG: Potpuno dezorijentisan mladić uspeo da se dokopa pumpe i izgubio svest

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: RINA ||

Radnici sa pumpe pružili su prvu pomoć i pozvali Hitnu radi daljeg zbrinjavanja. Turski državljanin hospitalizovan je u Urgentnom centru radi lečenja i dijagnostike.

Brutalan napad dogodio se oko tri sata ujutru na Zvezdari, a u Urgentni centar primljen je mladić, državljanin Turske, sa vidnim povredama zadobijenim u ovom obračunu.

Mladić je nakon napada uspeo da dođe do pumpe i zatraži pomoć od radnika, vidno dezorijentisan i u lošem stanju.

Napad se dogodio kada su ga, kako je nesrećni mladić rekao, napale dve osobe, inače državljani Rusije, koji su ga tukli rukama i nogama. Radnici sa pumpe odmah su pozvali ekipu Hitne pomoći, a po dolasku lekari su zatekli povređenog mladića bez svesti.

Ekipa Hitne pomoći pružila je turskom državljaninu prvu pomoć na licu mesta, a zatim ga hitno prevezla u Urgentni centar gde je hospitalizovan radi daljeg lečenja i dijagnostike.

Policija je obaveštena i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, kao i identifikaciji napadača.

Istraga je u toku.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Pumpa

#Zvezdara

#rusi

#svest

#turčin

POVEZANE VESTI

Hronika

SAOBRAĆAJKA U NIŠU: Ozbiljno povređen tinejdžer

Hronika

UŽAS NA PALILULI! Mladić izboden nožem, napadač poznata muška osoba

Hronika

DEČAK PRONAĐEN BEZ ODEĆE U BEOGRADU: Vršnjaci ga opljačkali i skinuli do gole kože! Rekao i da su ga tukli

Domaći

Vesna Zmijanac imala samo jedan zahtev u Urgentnom: Pevačica se jasno obratila lekarima i medicinskom osoblju

Beograd

DRAMA U BEOGRADU! Muškarac PAO SA DRVETA, lekari zaustavljali krvarenje na licu mesta: Hitno prevezen u Urgentni centar!

Hronika

MUŠKARAC NAĐEN U LOKVI KRVI NA AUTO-PUTU USRED NOĆI! Strava i užas u Batajnici: Građani odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć, evo na šta se sumnja