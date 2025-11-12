POGLEDAJTE SPEKTAKULARNU VEŽBU GAŠENJA POŽARA: Vatrogasci savladali 27 spratova 'Geneks' kule za šest i po minuta (VIDEO)

Vežba gašenja požara na velikoj visini (konkretno na 27 spratu) održana je na Zapadnoj kapiji Beograda poznatijoj kao kula "Geneks".
Učestvovalo je ukupno 15 vatrogasaca - spasilaca sa tri vozila. Prvih sedam spratova voda je dopremljena "lestvama", a nakon toga je takozvanom "potisnom prugom" sprovedena do vrha kule.
Na istoj vežbi je proverena i fizička spremnost vatrogasaca - spasilaca i to tako što se nekoliko njih, sa kompletnom zaštitnom opremom, popelo do 27 sprata i to za šest i po minuta, potrošivši tom prilikom polovinu vazduha iz aparata za disanje.
Autor: Iva Besarabić