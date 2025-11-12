TRŽIŠNA INSPEKCIJA REAGOVALA PO PRIJAVI GRAĐANA: Sprečena prodaja magneta sa kartom Srbije bez Kosova i Metohije

Tržišna inspekcija Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine sprečila je prodaju suvenira – magneta u obliku karte Republike Srbije na kojima nije bila prikazana Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija.

Inspekcijski nadzor sproveden je 10. novembra u Nišu, u prodavnici u vlasništvu državljana Narodne Republike Kine, nakon prijave građana. Tokom kontrole utvrđeno je da se u prometu nalazi roba suprotna propisima, pa je van prometa stavljen ukupno 871 komad magneta i privezaka sa državnim simbolima Srbije, kao i devet magneta u obliku Srbije bez prikazane AP Kosova i Metohije.



Proizvodi nisu imali propisanu deklaraciju niti dokumentaciju o poreklu i nabavci, čime su prekršene odredbe Zakona o trgovini. Privrednom subjektu je doneto rešenje o privremenoj zabrani prometa sporne robe.

Prijava je prosleđena i Ministarstvu unutrašnjih poslova – Policijskoj upravi Niš, radi daljeg postupanja i utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Ministarstvo i Sektor tržišne inspekcije nastaviće sa kontinuiranim aktivnostima na sprečavanju prometa robe kojom se narušavaju propisi Republike Srbije i štite državni simboli i teritorijalni integritet zemlje.

Autor: D.Bošković