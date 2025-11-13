'CRNI SU DANI POSLE UBISTVA MOG SINA JEDINCA' Potraga za osumnjičenim ušla u treći mesec, majka pokojnog Vukašina želi pravdu!

Policija već skoro tri meseca intezivno traga za osumnjičenim Đorđem Makićem (19) koji se sumnjiči da je krajem avgusta sa trojicom saučesnika učestvovao u ubistvu studenta Vukašina Stankovića (23), dok su njegovog prijatelja Marka R. (23) teško povredili ispred kladionice na Vračaru u Beogradu.

Dok policija traga za ubicom koji je nemilosrdno bez ikakvog razloga pretukao, a potom nasmrt kuhinjskim nožem izbo Stankovića ispred kladionice na Vračaru, majka nevine žrtve Ana Jović za Kurir kaže da u svom neprebolu sa nestrpljenjem očekuje da četvrti izvršilac bude lišen slobode kako bi mu se sudilo za teško ubistvo.

Crni dani puni gorčine

- Crni dani nakon svirepog ubistva mog sina jedinica ispunjeni su gorčinom, posebno što nije bilo razloga niti motiva da četvorica izgrednika seju smrt po centru Beograda - kaže za Kurir Ana Jović, kako smo već napomenuli, majka studenta Vukašina Stankovića koji je brutalno ubijen u noći između 30 i 31. avgusta, dva sata iza ponoći ispred jedne kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru u Beogradu. Četvorica napadača razbežali su se nakon krvavog napada, a trojica su do sada uhapšena, dok se za glavnoosumnjičenim Đorđem Makićem (19) intezivno traga. MUP Srbije oglasio se saopštenjem objavivši fotografiju begunca.

Inače, da podsetimo, u policijskom saopštenju navodi se da u zajedničkoj saradnji sa UKP, Odeljenjem za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu tragaju za osumnjičenim počiniocem Đorđem Makićem, koji se sumnjiči, da je kobne večeri sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici u Beogradu.

- Sumnjiči se da je učestvovao u tuči u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život. Podsećamo, da su prethodno uhapšeni A. K. (18) i dvojica sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju - navodi se između ostalog u saopštenju MUP-a.

Istragu povodom ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Istražiteljima su u identifikaciji napadača pomogli i snimci sa nadzorne kamere iz kladinonice i ispred lokala. Inače, kako se moglo pročitati u medijima nakon ubistva, Vukašin Stanković je zadobio čak 19 uboda nožem.

