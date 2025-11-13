AKTUELNO

Hronika

Obezbeđenje zatvora u Somboru ugledalo rupu na zidu u jednoj sobi: Pretresli sve i pronašli i OVO

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Nebojša Raus ||

Pripadnici Službe za obezbeđenje Kazneno-popravnog zavoda u Somboru juče su u popodnevnim satima otkrili manje oštećenje ispod prozora jedne pritvorske sobe.

Iako je reč o rupi prečnika oko desetak centimetara, koja nije mogla da omogući bekstvo pritvorenika, odmah je sproveden detaljan pretres prostorije.

Tokom pregleda, službenici su pronašli metalnu šipku koja se mogla lako ukloniti sa jednog dela kreveta, a sumnja se da je upravo tim predmetom napravljeno oštećenje na zidu.

Protiv dvojice pritvorenika, za koje se veruje da su učestvovali u oštećenju, odmah su podnete disciplinske prijave, a oni su razmešteni u druge sobe kako bi se sprečila dalja komunikacija među njima.

Prema nezvaničnim informacijama, u pritvorskoj sobi u kojoj je oštećenje otkriveno nalazila su se lica koja su u pritvoru zbog sumnje da su počinila krivična dela krađe automobila i teške krađe.

Istraga o ovom slučaju je u toku.

Autor: S.M.

#Rupa

#Sombor

#Zatvor

#pretres

#zid

POVEZANE VESTI

Region

UZROK SMRTI I DALJE NIJE SAOPŠTEN: Ovo je Elvis koji je umro u zatvoru u Zenici

Hronika

DILOVAO DROGU U BLIZINI ZATVORA: Policija muškarcu iz Sremske Mitrovice zaplenila pola kile robe!

Region

ODREĐEN PRITVOR SAŠINOJ MALOLETNOJ ĆERKI (14) Osumnjičena da je pomagala u ubistvu svog oca

Društvo

Osuđenici iz KPZ Beograd (Padinska skela) prvaci Evrope u šahu

Ostali sportovi

Održano merenje boksera u Somboru, sve je spremo za memorijal 'Miroslav Gucunja'

Hronika

CIMERI ZLOSTAVLJALI OSUĐENIKA DO SMRTI, ČUVARI I LEKARKA NISU NIŠTA PRIMETILI: Odloženo suđenje zaposlenima u KPZ Padinska skela!