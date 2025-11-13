Obezbeđenje zatvora u Somboru ugledalo rupu na zidu u jednoj sobi: Pretresli sve i pronašli i OVO

Pripadnici Službe za obezbeđenje Kazneno-popravnog zavoda u Somboru juče su u popodnevnim satima otkrili manje oštećenje ispod prozora jedne pritvorske sobe.

Iako je reč o rupi prečnika oko desetak centimetara, koja nije mogla da omogući bekstvo pritvorenika, odmah je sproveden detaljan pretres prostorije.

Tokom pregleda, službenici su pronašli metalnu šipku koja se mogla lako ukloniti sa jednog dela kreveta, a sumnja se da je upravo tim predmetom napravljeno oštećenje na zidu.

Protiv dvojice pritvorenika, za koje se veruje da su učestvovali u oštećenju, odmah su podnete disciplinske prijave, a oni su razmešteni u druge sobe kako bi se sprečila dalja komunikacija među njima.

Prema nezvaničnim informacijama, u pritvorskoj sobi u kojoj je oštećenje otkriveno nalazila su se lica koja su u pritvoru zbog sumnje da su počinila krivična dela krađe automobila i teške krađe.

Istraga o ovom slučaju je u toku.

Autor: S.M.