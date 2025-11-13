Nastavljeno suđenje Luciferovoj grupi

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je izvođenjem dokaza nastavljeno ponovljeno suđenje pripadnicima grupe Lazara Marinkovića zvanog "Lucifer", osumnjičenima za trgovinu drogom na teritoriji Beograda, a koja grupa se dovodi u vezu sa Veljkom Belivukom.

Na suđenju su prikazani poruke, i preslušani telefonski razgovori između pripadnika grupe.

Prema navodima iz optužnice presretnutim porukama i pozivima se dokazuje da su oni izvršili krivična dela za koja se terete.

Pored uobičajnih stvari u smislu da se sastaju na nekom mestu, u konverzaciji se moglo čuti i da treba da se ponesu baklje, ali i pitanja poput, da li može tri za 500.

Suđenje se nastavlja 23. decembra, kada će nastaviti izvođenje dokaza.

Marinkoviću je 7. maja na početku ponovoljenog postupka ukinut pritvor i određena mu je mera kućnog pritvora, nakon čega je ponovo uhapšen zbog pucnjave u kafiću u Višnjičkoj banji 30. septembra.

U pucnjavi je preminula jedna žena, dok su četiri osobe ranjene.

Beogradski mediji su ranije pisali da se, kako se sumnja, Marinković najpre sukobio sa dvojicom muškaraca u kafiću, nakon čega je došao njegov brat i još nekoliko muškaraca koji su počeli da pucaju.

Zbog pucnjave su uhapšene tri osobe, dok se za još tri osobe, među kojima je i Strahinja Marinković, brat optuženog, i dalje traga.

Suđenje Marinkovićevoj hrupi se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je 18 osoba bilo osuđeno na ukupno 73 godine i devet meseci zatvora.

Optužnicom im se stavlja na teret da su preprodavali kokain, heroin, marihuanu i amfetamin, čime su ostvarili znatnu protivpravnu imovinsku korist.

Pripadnici su drogu prodavali u naselju Karaburma, u Beogradu, na splavovima i u klubu, a opojnu drogu su dostavljali i na adrese kupaca.

Pripadnici ove kriminalne grupe uhapšeni su 29.marta 2022. godine, dok su trojica osumnjčenih već bili u pritvoru u trenutku hapšenja.

Oni se dovode se u vezu sa poslovima i preprodajom droge kao deo grupe Belivuka i Marka Miljkovića koji su u pritvoru i protiv njihove organizovane kriminalne grupe se vodi sudski postupak zbog najtežih krivičnih dela, među kojima je i sedam ubistava.

Na jednom od suđenja grupi Veljka Belivuka, okrivljeni-saradnik Nikola Spasojević je pomenuo Marinkovića čiji je nadimak "Lucifer", navodeći da mu je nosio drogu koju je Marinković dalje prodavao.

Autor: Dalibor Stankov