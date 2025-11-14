Oficir penzioner nožem presudio ženi (74), pa poručio komšiji: UBIO SAM BUBU! Sud doneo NEOČEKIVANU odluku

U Višem sudu u Nišu počelo je suđenje koje je uznemirilo čitav region.

Penzionisani oficir Milan R. (75), koji je 22. jula u Donjem Matejevcu na brutalan način ubio svoju suprugu Ljubinku R. (74), neće biti poslat na robiju, već na obavezno psihijatrijsko lečenje.

Ova odluka je doneta nakon što je utvrđeno da je zločin počinjen pod uticajem duševnog oboljenja sličnog šizofreniji, što optuženog Milana čini neuračunljivim.

Tukao je, davio, pa uzeo nož

Viši javni tužilac Goran Bursać izneo je šokantne detalje samog čina, opisujući sled događaja nakon jutarnje kafe.

"Oko 7.10 sati nakon što je popio kafu sa suprugom, Milan joj je zadao više udaraca zatvorenom šakom, stezao je za vrat, a onda je uzeo kuhinjski nož i prerezao joj grkljan," kazao je Bursać.

Nakon stravičnog ubistva, optuženi Milan je nož oprao, vratio u fioku, a zatim otišao kod komšije kome je mirno saopštio: "Ubio sam Bubu!"

Tužilac je potvrdio da, s obzirom na to da se radi o neuračunljivom licu, Tužilaštvo predlaže izricanje mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi.

Potresno svedočenje sina: "Plašio se da će ga majka ubiti"

Emotivno svedočenje sina Milana i Ljubinke, Igora R., otkrilo je pozadinu porodične tragedije. On je naveo da su i otac i majka bili dementni i da ništa nije ukazivalo na nasilje.

Sin je kroz suze opisao da je otac bio ćutljiv i da je stalno plakao. Otkrio je i dramatičan detalj iz perioda pre zločina:

"Vodili smo ih u Vojnu bolnicu, otac je neuropsihijatru govorio da se plaši da će ga majka ubiti. Mislim da je neuropsihijatar načinio propust jer ih nije zadržao u bolnici, a lečenje im je bilo potrebno," istakao je Igor R.

Otac ga se, kako je rekao, seća, ali je na pitanje "Ćale, da li znaš šta si uradio?" odgovorio da ne zna, već da su mu rekli da je uništio porodicu.

Optuženi Milan R. neće ići u klasičan zatvor. Umesto toga, biće upućen na lečenje. Važno je napomenuti da trajanje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja nije zakonom ograničeno.

O tome da li će lečenje biti produženo ili prekinuto odlučuje Viši sud na osnovu periodičnih izveštaja koje psihijatar dostavlja o napretku pacijenta.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 11. decembar, kada bi trebalo da bude saslušan veštak neuropsihijatar iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić