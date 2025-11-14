SVAĐA POSLE SUDARA PRERASLA U PUCNJAVU: Detalji drame u Obrenovcu - Puškom hteo da naplati štetu

Obrenovačka policija uhapsila je juče R.S. (58) zbog sumnje da je pucao u kuću D.R., koji mu je obećao da će mu popraviti automobil koji je pre toga udario, ali to nije učinio.

Kako se nezvanično saznaje, dvojica mušaraca nedavno su imala udes.

- Oni su se sudarili kolima i dogovorili da ne pozovu policiju, već da D.R. koji je, navodno, izazvao nesreću, nadoknadi štetu R.S. - priča izvor Kurira i dodaje:

- Međutim, to se očigledno nije dogodilo, te je revoltirani R.S. uzeo pušku i otišao na adresu na kojoj drugi muškarac živi da bi mu uz pretnju uzeo novac. Kada je došao tamo, posvađao se i tražio pare, a na kraju i zapucao u kuću kako bi ga uplašio. Na svu sreću metak nije povredio nikoga, završio je u zidu.

Policija je odmah otišla na lice mesta gde je pretresom pronađena puška, a o incidentu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu - kaže izvor.

Autor: Iva Besarabić