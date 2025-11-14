PRVE SLIKE SA MESTA UŽASA NA BANJICI: Vozač van sebe, kolima udario DVE ŽENE - One odmah prebačene u Urgentni centar (VIDEO)

Vozač automobila ''golf'' sleteo je s puta i uleteo među ulične trgovce na Banjici, te pregazio dve žene koje su šetale trotoarom.

Kako nezvanično saznajemo sa mesta nesreće, vozač je policiji izjavio da ga je ''isekao'' vozač automobila ''c3'' koji je pobegao sa lica mesta.

Mladić koji je vozio ''golfa'' i pregazio dve žene starosti 55 i 81 godinu, od kojih je jedna ostala zarobljena ispod automobila je van sebe. Drži se za glavu i očajan i u neverici stoji na mestu nesreće.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Žena koja je prisustvovala nemilim scenama, ispričala nam je uznemireno šta se dogodilo.

- Pričala sam tu sa jednom ženom, auto je naleteo ja sam se uplašila i pobegla. Dve žene su povređene, jedna teško, pala je na glavu - priča nam žena koja tu prodaje stvari.

Autor: Iva Besarabić