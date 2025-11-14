KRVAVA TRAGEDIJA KOD BABUŠNICE: Dva mrtva i dvoje ranjenih – majka gledala horor u porodičnoj kući!

U porodičnoj kući u selu Zavidnice kod Babušnice danas oko 16 časova došlo je do ubistva i ranjavanja. Policija je na licu mesta zatekla dva tela i dve ranjene osobe.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, jedan od ubijenih je M. L. (44), dok je njegov otac ranjen. Majka ubijenog bila je svedok zločina i prijavila slučaj policiji, navodeći da je smrtonosne povrede naneo izvesni S. M. Međutim, te tvrdnje još nisu zvanično potvrđene.

Kako je nesrećna žena rekla, „telo njenog supruga se nalazi 200 metara od kuće“, ali ni ta informacija nije potvrđena.

Sve povrede su posledica upotrebe vatrenog oružja. Kod supruga L. S. zabeležene su povrede glave, dok su povrede nanete i tupim predmetom.

Osumnjičeni za ubistvo još nije uhapšen. Policija je privela nekoliko osoba u svojstvu građana radi prikupljanja informacija i potrebnih obaveštenja o ubistvu.

Istraga po nalogu VJT iz Pirota je u toku.

Autor: Dalibor Stankov