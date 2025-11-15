ŽENA I DECA GA ČEKALI NA AERODROMU! Supruga osetila da nešto nije u redu: Zoltan stradao na 30. rođendan: Išao sam da tražim avion, ali se ništa nije videlo

U avionskoj nesreći koja se dogodila juče u blizini Subotice, na listu mesta stradao je Zoltan Sabo (30), koji je bio putnik u letilici. Inače, jučerašnji let bio je rođendanski poklon stradalom mladiću, a na pisti na koju, nažalost, nikada nije sleteo, čekala ga je supruga sa njihovom maloletnom decom.

Sportski avion tipa Pajper juče popodne srušio se u blizini aerodroma Bikovo, kod Subotice. U ovoj avionskoj nesreći, na svoj 30. rođendan stradao je Zoltan Sabo.

Nakon pada aviona, na teško je povređen pilot K. F. (24) koji se još uvek nalazi u subotičkoj bolnici pod nadzorom lekara, a on je bio zaglavljen ispod olupina aviona.

U razgovoru sa članovima aero kluba "Ivan Sarić" rečeno je da je nesrećni mladić kobnog dana napunio 30 godina, te da mu je let avionom bio rođendanski poklon.

Žena sa decom ga čekala na aerodromu

Da tragedija bude još veća, njega su na mestu gde je trebao da sleti čekali supruga K. Sabo i njihova maloletna deca.

- Avion je kasnio sa sletanjem više od pola sata. Let je bio prijavljen aerodromu u Batajnici, ali pošto se njima pilot nije javio oni su obavestili Subotičane da nešto nije u redu. Išao sam da tražim avion, ali se ništa nije videlo od magle. Pilot je i pored povreda i iako je bio zaglavljen ispod aviona uspeo ipak da pošalje lokaciju. Tako smo ih pronašli - kaže jedan od članova aero kluba.

Supruga stradalog osetila da nešto nije u redu

Prema njegovim rečima, na aerodromu Bikovo nikog nije bilo i niko nije ni znao da će kobnog dana biti letenja.

- Nije morao da se javi nama jer je imao dozvolu iz Batajnice. Juče definitivno nije bio dan za letenje. Kada sam otišao do aerodroma, tamo je samo sedela jedna žena sa dvoje male dece. Čekala je putnika kome je bio rođendan. Bila je zabrinuta i rekla mi je da su poleteli posle 13,30 sati i da je do 15 sati trebalo da se vrate - ispričao je sagovornik

On je otkrio da je ta žena zapravo supruga poginulog putnika, kojoj nije znao šta da kaže u trenutku njihovog susreta.

- Nisam znao šta da joj kažem. Jako tužno - zaključio je član aero kluba.

Supruga stradalog Zoltana, oprostila se od njega na društvenim mrežama.

Članovi ovog aero kluba su dan nakon nesreće otkrili da je povređeni pilot, dok je bio zaglavljen ispod aviona, ipak uspeo da stupi u kontakt sa njima i da im pošalje lokaciju po kojoj su kasnije uspeli da ih pronađu.

Autor: D.Bošković