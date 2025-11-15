OVO JE MUČKI UBIJENI MIROSLAV (41) KOD BABUŠNICE! Srđan PRIZNAO zašto je pokušao da presudi celoj porodici: Jedna stvar na mestu zločina BUDI JEZU (FOTO)

Osumnjičeni je naveo da je bio pod dejstvom alkohola i da je najpre započeo raspravu sa sada pokojnim Miroslavom zato što mu on i članovi njegove porodice teraju ovce sa livade gde ih je puštao na ispašu.

Selo Zavidinci ne pamti tako krvave scene kao što su se dogodile juče popodne nakon 16 sati kada je jedna muška osoba, verovatno iz revolvera, pucala i ubila oca i sina Miroljuba L. (69) i Miroslava L. (41), i teško ranila drugog sina pokojnog domaćina Milovana L. (44), koji je zadobio prostrelnu ranu, i suprugu ubijenog Miroljuba, Stanu L. (69), koja je zadobila udarac u glavu tupim predmetom.

Prema nezvaničnim informacijama, horor scene su se u ovom selu pored Babušnice dogodile u dvorištu.

Kako saznajemo na licu mesta, majka Stana L. je u toku ove porodične tragedije došla nekako do telefona i prijavila da je to učinio muškarac Srđan M., a policija je saopštila da je jedno lice privedeno zbog zločina.

Saslušan osumnjičeni

U Visokom javnom tužilaštvu u Pirotu završeno je saslušanje osumnjičenog Srđana M. koji je priznao da je pištoljem ubio dva člana porodice Lepojević a ranio trećeg.

Na licu mesta ostala sekira ubijenog

Jezivi zločin dogodio se na njivi nedaleko od kuće ubice i žrtava, gde se dan nakon zločina i dalje nalaze tragovi užasa.

Na licu mesta je ostala sekira ubijenog čoveka i alat za rezanje šiblja koji je nosio sa sobom. Prema nezvaničnim informacijama telo Miroljuba je nađeno na tom mestu, a nedaleko odatle i telo sina koji je ubijen. Na mestu zločina su ostale i vile koje su koristili za izvlačenje šiblja.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih.

Autor: Iva Besarabić