'NIJE SAV SVOJ KAD POPIJE, SA SVIMA SE POSVAĐAO OKO OVACA' Predsednik mesne zajednice otkrio detalje o muškarcu koji je ubio prve komšije u Babušnici (FOTO)

Selo Zavidince već drugi dan živi u potpunom šoku nakon krvavog masakra koji je počinio meštanin Srđan M. (48). Dok nadležno tužilaštvo utvrđuje sve detalje, oglasio se predsednik Mesne zajednice Nebojša Krstić i ispričao detalje iz života komšije koji je počinio krvavi pir.

- Ovo selo nije veliko, ima oko 180 do 200 ljudi, svi se znaju. Srđan se lepo družio sa tom porodicom, niko ne zna šta mu bi da ovo napravi. Tačno je da je voleo da popije, a kad popije nije bio sav svoj, pa se dešavalo da pravi i drugima probleme zbog njegovih ovaca - kaže Nebojša.

Krstić objašnjava da je Srđan godinama živeo sa svojim sestrićem, koji je, kako kaže, u trenutku zločina bio odsutan.

- Srđan je živeo sam sa sestrićem, nikoga više od porodice nije imao. Sestrić mu nije bio tu kada je Srđanu očigledno pao mrak na oči zbog ovaca koje je čuvao. Zbog tih ovaca se uglavnom i svađao sa svima, smetalo mu je kada mu drugi meštani teraju ovce sa te njive na koju ih je izvodio na ispašu.

Kako ističe sagovornik, Srđan se sa pokojnim Miroslavom najpre posvađao zato što mu on i članovi njegove porodice teraju ovce sa livade gde ih je puštao na ispašu, a onda uzeo pištolj u ruke i pucao redom. Inače, stravični zločin dogodio se na njivi nedaleko od kuće ubice i žrtava.

Selo Zavidince, zaključuje Krstić, godinama je važilo za mirno mesto, a sada će se, kako kaže, "dugo lečiti od onoga što je Srđan napravio".



- Ne znam kada ćemo se oporaviti. Ovde svako svakome ulazi u kuću, uvek možeš pozajmiti od komšije šta god ti fali u kući i onda se dogodi nešto ovako. Ovo će se pričati generacijama - završava Krstić za Kurir.

Srđan M. otkrio motiv surovog zločina

U Višem javnom tužilaštvu u Pirotu završeno je saslušanje osumnjičenog Srđana M. koji je priznao da je pištoljem ubio dva člana porodice Lepojević, a ranio trećeg.

Osumnjičeni je naveo da je bio pod dejstvom alkohola i da je najpre započeo raspravu sa sada pokojnim Miroslavom zato što mu on i članovi njegove porodice teraju ovce sa livade gde ih je puštao na ispašu.

Nađen pištolj iz kojeg su ubijeni otac i sin

Podsetimo, Srđan M. (49) koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio oca i sina u selu Zavidince kod Babušnice, priznao je zločin i pokazao gde je bacio pištolj. U stravičnom napadu on je ranio još jednog člana pomenute porodice, a naneo je i povrede ženi, odnosno majci stradalih.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih.

Policiji priznao da je ubio komšije

Podsetimo, na licu mesta je ostala sekira ubijenog čoveka i alat za rezanje šiblja koji je nosio sa sobom. Prema nezvaničnim informacijama telo Miroljuba je nađeno na tom mestu, a nedaleko odatle i telo sina koji je ubijen. Na mestu zločina su ostale i vile koje su koristili za izvlačenje šiblja.

Kako smo ranije pisali, sumnja se da je Srđan M. planirao da ubije celu porodicu komšija.

- On je policiji detaljno ispričao kako je ubio žrtve i kako je izgledao njegov krvavi pir. Pokazao je i gde je bacio pištolj. Međutim, kada je trebalo da objasni zašto je to uradio on je zanemeo - govorio je ranije izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Anka Grujić, prijateljica porodice u koju je pucao pomahnitali komšija Srđan M. (49), ispričala je za "Blic" da se čula sa povređenom ženom.

- Stana ništa nije rekla. Rekla je da je na hirurgiji sa starijim sinom. Da sa mlađim ne zna šta se desilo, a ni sa mužem. Pitala sam je šta se to desilo, rekla je da ne može da priča o tome - rekla je za "Blic" Anka Grujić.

Rođaci porodice u koju je pucao komšija stigli na mesto užasa

U šoku zbog tragedije koja ih je zadesila, rođaci ove porodice odmah su juče došli u njihovu porodičnu kuću. Juče su tamo bili samo oni - majka, odnosno supruga ubijenih je bila u bolnici, kao i njen drugi sin. Celo selo je u šoku zbog ovog dvostrukog ubistva i svi se pitaju zašto je komšija sa kojim su se družili krenuo u krvavi pir.

- Oni su došli u selo kada su otišli u penziju. Bili su vredni radni, nisu se svađali - kažu za "Blic" rođaci porodice u koju je u petak pucao njihov komšija Srđan M. (49).

Ovo je Miroslav (41) koji je u petak ubijen kod Babušnice u krvavom piru komšije Srđana M.

Autor: D.Bošković