OTKRIVENO KAKO JE STRADAO POZNATI KAFEDŽIJA: Bibe poginuo pred svojom kafanom u Stigu

Izvor: Kurir, Foto: drustvene mreže ||

Zlatibor Stojković postao poznat tokom pandemije kada je kuvao obroke za socijalno ugrožene porodice

Zlatibor Stojković Bibe, poznati kafedžija iz Smoljinca iz Požarevca, poginuo je kada se autom zakucao u parkiran kamion ispred svoje kafane na magistrali, saznaje Kurir.

Kako smo već pisali, omiljeni meštanin sela Smoljinca, čiji je humani gest tokom pandemije koronavirusa digao Srbiju na noge, danas će biti sahranjen u rodnom mestu.


- Bibe je autom udario u kamione koji su i inače parkirani ispred njegove kafane. Sumnja se da mu je pozlilo u vožnji...Svakako, velika tragedija, otišao je jedan tako dobar i voljen čovek - kaže poznanik i dodaje:

- Tuga velika. Nema osobe koja ga nije cenila i poštovala. Kafana mu je pre nekoliko godina izgorela, ali ju je on obnovio i nastavio da radi kao i pre. Na kraju je pred tim svojim lokalom i završio život - priča.

Stojković je, da podsetimo, za vreme pandemije kuvao obroke za socijano ugrožene porodice.

Autor: D.Bošković

