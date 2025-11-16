AKTUELNO

PUCNJAVA U BEOGRADU: Ranjeni mladić HITNO prevezen u Urgentni centar - POKRENUTA OPERACIJA VIHOR

Policija zaustavlja sva sumnjiva vozila.

24-godišnji mladić sa inicijalima UR, teško je ranjen u pucnjavi koja se dogodila u Vukasovićevoj ulici kod broja 50.

Za sada neidentifikovan napadać ispalio je nekoliko metaka iz pištolja u 24-godišnjeg mladića koji je u tom trenutku prilazio svom automobilu.

Teško ranjeni mladić je kolima Hitne promoći prevezen u Urgentni centar. Ima najmanje dve rane u predelu grudi i u kritičnom je zdrastvenom stanju.

Policija je pokrenula akciju Vihor 3 u cilju identifikacije i hapšenja osumljičenog koji je odmah nakon pucnjave pobegao sa lica mesta.

Zaustavljaju se i kontrolišu svi sumljivi automobili i sve sumljive osobe u cilju identifikacije i hapšenja napadaća.

