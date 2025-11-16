'UBIO JE SVOJE ROĐAKE ZBOG TUĐE ZEMLJE I OVACA' Zajednički prijatelj žrtvi i osumnjičenog otkrio kako je došlo do masakra kod Babušnice: DUGO SU SE SVAĐALI

Osumnjičeni Srđan M. je inače bio pod dejstvom alkohola kada je započeo raspravu sa sada pokojnim Miroslavom zato što mu on i članovi njegove porodice teraju ovce sa livade gde ih je puštao na ispašu, što je i ispričao policiji prilikom hapšenja

Srđan M. osumnjičeni za dvostruko ubistvo u selu Zavidince kod Babušnice ušao je u sukob sa porodicom Miroljuba L. (69) zbog, kako je ispričao njihov zajednički prijatelj za Kurir, tuđe zemlje i ovaca!

- Zemlja na koju je Srđan izvodio ovde na ispašu je tuđa zemlja, zemlja jednog drugog komšije koji je odavno preminuo, a njegovi sinovi i unuci su se odavno odselili u grad i retko ovde dolaze, pa su oni dozvolili ovde seljanima da koriste tu zemlju da ne zaraste u korov. Srđan i Miroljub su izvodili svoje ovce tu, međutim upravo zbog toga su svađe i počele, kad će čije ovce na njivu - započeo je priču naš sagovornik.

Kako nastavlja, tog dana Srđan je već izveo svoje ovce na njivu, da bi Miroljub sa porodicom došao do njive i isterao životinje.

- Svađali su se dugo tu, a onda je Miroljub sa ženom i sinovima krenuo ka kući da poteraju svoje ovce, Srđanu je valjda tad pukao film i otišao pravo kući. Uzeo je revolver koji je imao i otišao u njihovo dvorište.

Inače, kako ističe naš sagovornik, Srđan i Miroljub nisu samo prve komšije, već su i dalji rod.

- Oni žive na 50 metara udaljenosti jedan od drugoga, pritom su u srodstvu, čovek je pobio svoje rođake, nije ni trepnuo i to zbog tuđe zemlje i ovaca. U ovom selu Zavidince ja živim ceo svoj život i nikada se nešto ovako nije desilo...

Podsetimo, osumnjičeni za brutalno ubistvo, Srđan M. je iz revolvera pucao i ubio oca i sina Miroljuba L. (69) i Miroslava L. (41), i teško ranio drugog sina pokojnog domaćina M. L. (44), koji je zadobio prostrelnu ranu, i suprugu ubijenog Miroljuba, S. L. (69), koja je zadobila udarac u glavu tupim predmetom.

Autor: Iva Besarabić