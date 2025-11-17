NAPETO NA SUĐENJU! POKLON ZA TUŽIOCE I ŠTRAJK GLAĐU: Belivuk i njegovi advokati ponovo traže izuzeće tužilaca, ali i celog sudskog veća!

Tužiteljka je, nakon uviđaja, rekla da je Aldina ranije dobijala pretnje od bivšeg dečka Anisa Kalajdžića, ali da to nije prijavila policiji. Mostarci se sada od Aldine opraštaju potresnim porukama.

"Aldina Jahić, 32-godišnjakinja iz Kalesije, užica na balkonu sa pogledom na Mostar. Barem je tako bilo.. Došla je u ovaj naš prelepi grad u potrazi za boljim životom, poslom, karijerom. Mlada, perspektivna, društvena, sposobna, pametna, lepa. Zračila je posebnom energijom, tako kažu ljudi koji su je lično poznavali. Ni slutila nije ni ona, a ni oni da će njen život biti okončan upravo u ovom gradu. Kraj je došao neočekivano, prerano, prisilno. Ubijena je. Njen život je zaustavljen (samo)voljom našeg sugrađanina za kojeg se ispostavilo da je predator. Ima li išta gore? Teško. Rahmet joj duši i neka joj je laka zemlja. Naš grad je zavijen u crno. Pitanje je ima li kraja ovom? Femicid postoji, ne zatvarajmo oči pred njim!", piše u jednoj objavi.

Bežala od ubice

Večeras se u Mostaru dogodilo ubistvo.

Prema prvim informacijama, devojka Aldina Jahić je od ubice bežala s Autobuske stanice i utrčala je u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć, a navodno je uspela i da pozove policiju.

Međutim, muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usled čega je ona preminula na licu mesta.

Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog Veležova fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija koji je za svoj rad dobijao pohvale.

Kako piše Večernji.ba Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio jer navodno zato što dobija pretnje jer je fudbalski sudija. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubistvu s predumišljajem.

Preselila se u Mostar zbog posla

Kako je objavljeno, Aldina Jahić se u Mostar preselila iz Sarajeva i to zbog posla.

Sumnja se da je Kalajdžić usmrtio Aldinu jer ga je ostavila.

Autor: S.M.