MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Napad na policiju tokom uklanjanja autobusa, u toku identifikacija učesnika

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova večeras ispred zgrade Vlade AP Vojvodine postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, sa jedinim ciljem očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana.

Nakon što je utvrđeno da je autobus nepropisno parkiran, bez registarskih tablica i da iz rezervoara curi pogonsko gorivo, policija je po nalogu nadležnog tužilaštva preduzela mere njegovog uklanjanja, pri čemu su pojedina lica ometala službena lica u vršenju dužnosti, gađala ih predmetima, vređala i oštetila vozilo službe za uklanjanje. Zahvaljujući profesionalnom postupanju policije, autobus je bezbedno uklonjen, a za sada su dva lica dovedena zbog narušavanja javnog reda i mira.

Pripadnici MUP-a rade na identifikaciji lica koja su oštetila šlep vozilo i napadala policijske službenike.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da je svako okupljanje dužno da se odvija u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, kao i da je ometanje ili sprečavanje službenih radnji nadležnih organa protivzakonito i povlači odgovornost.

MUP Srbije nastaviće da obezbeđuje javni red i mir, sigurnost građana i nesmetan rad institucija, i neće dozvoliti bilo kakve pokušaje ugrožavanja bezbednosti, pritiska na rad državnih organa ili zloupotrebe javnog prostora.

