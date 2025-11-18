'MORAO SAM DA IH UBIJEM!' Pre šokantne presude ubici porodice iz Arilja tužilaštvo ukazalo šta je rekao nakon zločina: Njegove reči LEDE KRV

Danas su u Višem sudu u Užicu održane završne reči na suđenju Branku Pušici (37) kojem se sudilo da je 31.decembra u večernjim satima, u kafiću u Arilju, ubio Ivanu i Predraga Novaković. Javni tužilac i punomoćnik oštećenih predložili su da se Pušici izrekne kazna doživotnog zatvora, dok odbrana navodi da je Pušica ubistvo izvršio u stanju neuračunljivosti, budući da je bio u alkoholisanom stanju. Nakon završnih reči, stigla je šokantna presuda - Pušica je osuđen jedinstvenu kaznu u trajanju od 18 godina, iako mu je pretila doživotna robija.

Naime, javni tužilac i punomoćnik oštećenih smatraju da je Pušica ubistvo bračnog para izvršio iz bezobzirne osvete i niskih pobuda, te su ponovili da je kobnog dana ušao u kafić u kojem je bilo oko sto gostiju i dosta dece i da su svedoci koji su ranije svedočili u ovom postupku, a koji su inače njegovi prijatelji, rekli da su ga, nakon što je ubio Novaković, pitali: "Čoveče, zašto si to uradio?!", a da im je on odgovorio: "Morao sam, tištalo me je to godinama. Nisam mogao više!".

Međutim, odbrana Pušice se zasnivala na tome da je u trenutku izvršenja krivičnog dela bio u stanju neuračunljivosti jer je bio pod dejstvom alkohola.



Međutim, tužilac navodi da nema govora o tome, jer je Pušica, vrlo svesno, otišao do kuće, uzeo pištolj, te ponovo došao do kafića i da usput nikoga nije povredio.

Tužilac je naveo da je Pušica prišao Predragu i jednim hicem ga upucao u slepoočnicu, te je, nakon što je pao, ponovo pucao u njega sa tri hica. Zatim je, kako tvrdi tužilac, u punom kafiću otišao do Ivane i nakon što je ona podigla ruke, u nju ispalio tri hica.

Zatim je, kako tvrdi tužilac, otišao do stana u kojem živi njegov prijatelj i tražio od njega da ga vodi u Požegu. Kada je on to odbio, Pušica je zahtevao od njega da mu preda ključeve. Prijatelj ga je takođe pitao šta je to uradio, a Pušica je ponavljao da "nije mogao više".



Odbrana se takođe zasnivala na tome da tužilaštvo nije uspelo da dokaže da je Pušica sa Novakovićima imao lični konflikt, već da je navodno imao samo dugovanje.

Tužilac i punomoćnik oštećenih su predložili, osim doživotne kazne zatvora, da Pušica ostane u pritvoru do pravosnažnosti presude, a potom i izvršenja.

"Sve bih dao da vratim vreme unazad"

Tokom završnih reči, Pušica je izašao pred govornicu te porodici oštećenih izjavio saučešće.

- Veoma mi je žao što se to desilo. Nemam reči da kažem. Sve bih dao da vratim vreme unazad da se ovo nije dogodilo. Izjavljujem saučešće porodici - rekao je Pušica.

Osuđen na samo 18 godina

Autor: D.Bošković