SUPRUGA MARKA MILJKOVIĆA ZBOG ZUBARA NIJE DOŠLA U SUD: Belivukova žena nasmejana, a postupak u odnosu na Tanju Miljković privremeno razdvojen

Tanja Miljković, supruga Marka Miljkovića kom se sudi kao organizatoru kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem nije se pojavila u Specijalnom sudu u Beogradu u kom se ovom bračnom paru, kao i Bojani Belivuk i njenom mužu Veljku Belivuku, Filipu Ivanovskom i njegovoj supruzi Mariji sudi za pranje novca.

Njen advokat dostavio je izveštaj stomatološke ordinacije, kako bi opravdao izostanak, na šta je sudija pošto ga je pročitala rekla da je "čudnovat izveštaj", ali je razdvojila postupak protiv Tanje Miljković privremeno.

- Ona je imala juče stomatološku intervenciju - rekao je njen advokat.

Bojana Belivuk u sud u Ustaničkoj ulici stigla je pola sata pred početak suđenja.

Podsetimo, optuženi se terete da su novac zarađen kriminalnim aktivnostima ubacivali u legalne tokove kupovinom kuća, stanova, placeva, luksuznih automobila i stanova. Na početku suđenja, svi optuženi negirali su krivicu tvrdeći da je novac koji su ulagali legalno stekli.

U sudnici bi danas trebalo da budu saslušani svedoci saradnici u drugom postupku za teška krivična dela, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin.

Autor: S.M.