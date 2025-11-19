UHAPŠEN TURSKI DRŽAVLJANBIN ZBOG NAPADA U HOTELU U SURČINU: Teško povredio sunarodnika

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju državljanina Turske A.O.C. (rođen 1994. godine) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika na štetu državljanina Turske E.S. (rođen 1994. godine) na taj način što ga je dana 18.11.2025. godine u hotelu “China town” udario drvenom stolicom u glavu i naneo mu tešku telesnu povredu.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela, a imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i svedoke, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema okrivljenom.

Autor: A.A.