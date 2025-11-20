AKTUELNO

Hronika

MESECIMA MENJALE RECEPTE I NAPRAVILE ŠTETU VREDNU SKORO 5 MILIONA DINARA! Uhapšene apotekarke u Bajinoj Bašti, evo kako su dolijale

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u nastavku akcije borbe protiv korupcije, uhapsili su O. N. (45) i S. P. (46), zaposlene u jednoj apoteci u Bajinoj Bašti, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

- Sumnja se da su one, u toku 2024. godine, vršile izmene recepata koje propisuje lekar u elektronskom obliku na sistemu „E-recept“, tako što su preko šifre za izdavanje lekova pristupale sistemu „E-recept“ i preuzimale pismene otpravke elektronskih recepata, a zatim menjale i dodavale podatke na ukupno 6.170 elektronskih recepata - piše u saopštenju.

Nakon izvršene kontrole, Republički fond za zdravstveno osiguranje osporio je fakturisani iznos zbog neslaganja podataka o izdatim lekovima na recept u odnosu na podatke iz sistema "E-recept" O. N. i S. P. su, kako se sumnja, oštetile apoteku u kojoj su radile za oko 4.908.993 dinara.

Osumnjičene su, uz krivičnu prijavu, privedene nadležnom tužilaštvu.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

Autor: Jovana Nerić

#Bajina Bašta

#Hapšenje

#Tužilaštvo

#menjanje recepata

